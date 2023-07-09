Фронтвумен группы KAZKA выиграла в Японии уникальный приз

Фронтвумен группы KAZKA, Александра Зарицкая. Фото: Instagram/kazka.band

Двое участников группы KAZKA, Александра Зарицкая и Дмитрий Мазуряк, сейчас находятся в Японии. Кроме культурной миссии, звездные украинцы продолжают изучать азиатскую страну. А Александре еще и удалось осуществить мечту своей сестры.

Об этом Зарицкая рассказала в сториз своего Instagram.

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30-летняя Зарицкая рассказала, что у нее представилась возможность выиграть популярную в Японии и за ее пределами куклу Хацуне Мику. По словам Александры, о такой мечтает ее сестра. Но приобрести именно эту модель было невозможно — только выиграть.

В детали конкурса Зарицкая не стала вдаваться, но сообщила, что ее активно поддерживали японцы. В результате чего Александра стала счастливой обладательницей Хацуне Мику.

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая. Скриншот: Instagram/kazka.band

О Хацуне Мике

Это виртуальная певица, созданная Crypton Future Media в августе 2007 года. Для синтеза ее голоса используется технология сэмплирования голоса живой певицы. Голосовым донором стала японская актриса дубляжа Саки Фудзита.

Оригинальный образ Мику был создан японским иллюстратором KEI Garou, также работавшим над внешностью других вокалоидов для Crypton Future Media. Диски с песнями Мику завоевывали первые позиции в японских чартах. Она является самым известным и популярным вокалоидом и стала поп-идолом. Также благодаря технологии лазерной 3D-голографии она дает и живые концерты.

Кукла Хацуне Мику с поклонником. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Александра Зарицкая обручилась со своим бойфрендом, начинающим музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко. Также группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия.