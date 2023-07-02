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Фронтвумен гурту ONUKA вдруге стала мамою: фото

2 липня 2023 09:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фронтвумен гурту ONUKA вдруге стала мамою: фото
Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко. Фото: Instagram/onukaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко з чоловіком, продюсером, композитором Євгеном Філатовим (The Maneken) вдруге стали батьками. У зіркової пари народилась донечка. 

Про це Ната та Євген повідомили у своїх соцмережах.

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Зіркова пара опублікувала зворушливе фото з маленькою ручкою новонародженої. Доньку назвали Ліною. Пологи пройшли в одному з популярних серед українських знаменитостей пологовому будинку в Києві. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зіркову пару в коментарях привітала чи не половина українського шоу-бізнесу. 

"Я так і думала, все соромилася спитати. Ви молодці, кайф! Вітаю", — написала Джамала.

"Вітаю! Сиджу посміхаюсь, ось", — написала телеведуча, акторка Олена Кравець

Скриншот: Instagram/onukaofficial

Євген та Ната виховують сина Олександра, який народився у квітні 2020 року. До цього зіркова пара декілька раз говорила в інтерв’ю, що вони більше чайлдфрі родина. Підписники Жижченко та Філатова зазначили в коментарях, що народження другої дитини довело зворотне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що супермодель Алла Костромічова вдруге стала матір'ю. Також ми розповідали, як хореограф Максим Чмерковський зі сльозами на очах перерізав пуповину новонародженому сину.

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