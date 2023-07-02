Фронтвумен гурту ONUKA вдруге стала мамою: фото

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко. Фото: Instagram/onukaofficial

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко з чоловіком, продюсером, композитором Євгеном Філатовим (The Maneken) вдруге стали батьками. У зіркової пари народилась донечка.

Про це Ната та Євген повідомили у своїх соцмережах.

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Зіркова пара опублікувала зворушливе фото з маленькою ручкою новонародженої. Доньку назвали Ліною. Пологи пройшли в одному з популярних серед українських знаменитостей пологовому будинку в Києві.

Зіркову пару в коментарях привітала чи не половина українського шоу-бізнесу.

"Я так і думала, все соромилася спитати. Ви молодці, кайф! Вітаю", — написала Джамала.

"Вітаю! Сиджу посміхаюсь, ось", — написала телеведуча, акторка Олена Кравець

Скриншот: Instagram/onukaofficial

Євген та Ната виховують сина Олександра, який народився у квітні 2020 року. До цього зіркова пара декілька раз говорила в інтерв’ю, що вони більше чайлдфрі родина. Підписники Жижченко та Філатова зазначили в коментарях, що народження другої дитини довело зворотне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що супермодель Алла Костромічова вдруге стала матір'ю. Також ми розповідали, як хореограф Максим Чмерковський зі сльозами на очах перерізав пуповину новонародженому сину.