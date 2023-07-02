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Фронтвумен группы ONUKA второй раз стала мамой: фото

2 июля 2023 09:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фронтвумен группы ONUKA второй раз стала мамой: фото
Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко. Фото: Instagram/onukaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко с мужем, продюсером, композитором Евгением Филатовым (The Maneken) второй раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь.

Об этом Ната и Евгений сообщили в своих соцсетях.

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Пополнение в семье

Звездная пара опубликовала трогательное фото с маленькой ручкой новорожденной. Дочь назвали Линой. Роды прошли в одном из популярных среди украинских знаменитостей роддоме в Киеве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ONUKA (@onukaofficial)

Звездную пару в комментариях поздравила почти половина украинского шоу-бизнеса.

"Я так и думала, все стеснялась спросить. Вы молодцы, кайф! Поздравляю", — написала Джамала.

"Поздравляю! Сижу улыбаюсь, вот", — написала телеведущая, актриса Елена Кравец

Скриншот: Instagram/onukaofficial

Евгений и Ната воспитывают сына Александра, который родился в апреле 2020 года. До этого звездная пара несколько раз говорила в интервью, что они больше чайлдфри семья. Подписчики Жижченко и Филатова отметили в комментариях, что рождение второго ребенка доказало обратное.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Maneken (@themaneken)

Напомним, ранее мы писали, что супермодель Алла Костромичева во второй раз стала матерью. Также мы рассказывали, как хореограф Максим Чмерковский со слезами на глазах перерезал пуповину новорожденному сыну.

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