Фронтвумен группы ONUKA второй раз стала мамой: фото

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко. Фото: Instagram/onukaofficial

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко с мужем, продюсером, композитором Евгением Филатовым (The Maneken) второй раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь.

Об этом Ната и Евгений сообщили в своих соцсетях.

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Пополнение в семье

Звездная пара опубликовала трогательное фото с маленькой ручкой новорожденной. Дочь назвали Линой. Роды прошли в одном из популярных среди украинских знаменитостей роддоме в Киеве.

Звездную пару в комментариях поздравила почти половина украинского шоу-бизнеса.

"Я так и думала, все стеснялась спросить. Вы молодцы, кайф! Поздравляю", — написала Джамала.

"Поздравляю! Сижу улыбаюсь, вот", — написала телеведущая, актриса Елена Кравец

Скриншот: Instagram/onukaofficial

Евгений и Ната воспитывают сына Александра, который родился в апреле 2020 года. До этого звездная пара несколько раз говорила в интервью, что они больше чайлдфри семья. Подписчики Жижченко и Филатова отметили в комментариях, что рождение второго ребенка доказало обратное.

Напомним, ранее мы писали, что супермодель Алла Костромичева во второй раз стала матерью. Также мы рассказывали, как хореограф Максим Чмерковский со слезами на глазах перерезал пуповину новорожденному сыну.