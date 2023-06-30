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Супермодель Костромічова вдруге стала матір'ю: перше фото немовля

30 червня 2023 07:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Супермодель Костромічова вдруге стала матір'ю: перше фото немовля
Супермодель Алла Костромічова. Фото: Instagram/alla
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В травні, на День матері, українська супермодель, коуч Алла Костромічова оголосила, що чекає на другу дитину. А вже зараз 37-річна зіркова уродженка Севастополя поділилась радісною новиною: вона народила доньку.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Костромічової.

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Алла опублікувала фотографію, на якій вона разом із чоловіком Джейсоном Капоне тримають ніжки новонародженої дівчинки. Костромічова розсекретила ім’я доньки — зіркова парочка назвала крихітку Авророю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одними з першими Аллу та її чоловіка привітали співачки Віра Брежнєва (Кіперман), MamaRika, продюсерки Ірина Монатік, Юла, шоувумен Леся Нікітюк, акторка Ірина Сопонару та інші. 

Скриншот: Instagram/alla

Костромічова вже тривалий час є дружиною бізнесмена Джейсона Капоне. 2015 року у подружжя народився хлопчик, якого назвали Сальвадором.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що володар премій "Греммі", "Оскар", "Тоні" та "Еммі", співак Джон Ледженд та його дружина, модель, шоувумен Кріссі Тайген вчетверте стали батьками. Також ми розповідали, що хореограф Максим Чмерковський показав, як зі сльозами на очах перерізав пуповину новонародженому сину.

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