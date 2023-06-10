Род Стюарт продає свій маєток

Род Стюарт. Фото: instagram.com/sirrodstewart/

Рок-ікона Род Стюарт виставив на продаж свій маєток. Будинок у Каліфорнії артист планує продати за 70 мільйонів доларів.

Про це пише Daily Mail.

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78-річний Род Стюарт свого часу замовив дизайн будинку відомому архітектору Річарду Лендрі у 1990-х роках, коли купив землю за 12 мільйонів доларів.

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

У маєтку мармурова підлога, дубові панелі, кристальні люстри. У розпорядженні господарів 9 кімнат, мото-корт, фонтани, басейн, бар, рояль, бібліотека, гардеробна, столова на 20 людей, триповерховий будинок для гостей та футбольне поле.

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Будинок музиканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

У будинку Стюарт жив з дружиною Пенні Ланкастер та їхніми двома синами.

Стюарт не перший, хто розстається з будинком у Каліфорнії, до нього продали нерухомість Джим Керрі, Марк Волберг, Ілон Маск та багато інших.

За інформацією ЗМІ, Род Стюарт хоче повернутися до Великої Британії, звідки він родом, тому що вважає культуру Лос-Анджелеса токсичною. На думку артиста, у місті немає приватності. Тож артист хоче жити у Великій Британії з родиною. До речі, дружина артиста, з якою він одружений з 2007 року, теж втомилася вести життя на дві країни. Жінка працює волонтером у поліції Лондона .

"Пенні обожнює життя подалі від США. Вона любить свою роботу волонтер у поліції, — розповів інсайдер з близького оточення Стюарта, — Пенні втомилася від перельотів і хоче просто бути працюючою мамою".

Колишня модель надихнулась на роботу офіцера поліції британським серіалом. Вона закінчила спеціальні курси і невдовзі почала працювати на волонтерських засадах.

Сини музиканта теж хочуть мешкати у Великій Британії, де навчаються багато років та мають друзів.

Род Стюарт переїхав до Лос-Анджелеса у 1975 році. Зірка має вісім дітей від п'яти жінок.

Нагадаємо, мільярдер Білл Гейтс нарешті добудував свій будинок. Саме через цей будинок сусіди бізнесмена неодноразово жалілися на нього.

Нещодавно стало відомо, що співачка Бейонсе з чоловіком придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. А тепер оприлюднили подробиці зіркової угоди. Селебрітіз заплатили за нерухомість 200 мільйонів доларів готівкою.