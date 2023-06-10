Род Стюарт продает свое имение

Род Стюарт. Фото: instagram.com/sirrodstewart/

Рок-икона Род Стюарт выставил на продажу свое имение. Дом в Калифорнии артист планирует продать за 70 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

78-летний Род Стюарт в свое время заказал дизайн дома известному архитектору Ричарду Лэндри в 1990-х годах, когда купил землю за 12 миллионов долларов.

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

В имении мраморный пол, дубовые панели, хрустальные люстры. В распоряжении хозяев девять комнат, мото-корт, фонтаны, бассейн, бар, рояль, библиотека, гардеробная, столовая на 20 человек, трехэтажный дом для гостей и футбольное поле.

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

Дом музыканта Рода Стюарта. Фото: dailymail.co.uk

В доме Стюарт жил с женой Пенни Ланкастер и их двумя сыновьями.

Стюарт не первый, кто расстается с домом в Калифорнии, до него продали недвижимость Джим Кеэри, Марк Уолберг, Илон Маск и многие другие.

По информации СМИ, Род Стюарт хочет вернуться в Великобританию, откуда он родом, потому что считает культуру Лос-Анджелеса токсичной. По мнению артиста, в городе нет приватности. Так что артист хочет жить в Великобритании с семьей. Кстати, жена артиста, на которой он женат с 2007 года, тоже устала вести жизнь на две страны. Женщина работает волонтером в полиции Лондона.

"Пенни обожает жизнь подальше от США. Она любит свою работу волонтера в полиции, — рассказал инсайдер из близкого окружения Стюарта, — Пенни устала от перелетов и хочет просто быть работающей мамой".

Бывшая модель вдохновилась на работу офицера полиции британским сериалом. Она окончила специальные курсы и вскоре начала работать на волонтерских началах.

Сыновья музыканта тоже хотят проживать в Великобритании, где учатся много лет и имеют друзей.

Род Стюарт переехал в Лос-Анджелес в 1975 году. У звезды восемь детей от пяти женщин.

Напомним, миллиардер Билл Гейтс наконец-то достроил свой дом. Именно из-за этого дома соседи бизнесмена неоднократно жаловались на него.

Недавно стало известно, что певица Бейонсе с мужем приобрела самый дорогой дом в Калифорнии. А теперь обнародовали подробности звездного договора. Селебритиз заплатили за недвижимость 200 миллионов долларов наличными.