Гайді Клум позасмагала без бюстгальтера перед своїми дітьми: фото

Німецька супермодель Гайді Клум. Фото: Instagram/heidiklum

Німецька супермодель Гайді Клум, яка живе та працюэ у США, проводить відпустку на італійському острові Капрі. Компанію їй склали її діти та чоловік, гітарист гурту Tokio Hotel Том Кауліц, який молодший за свою дружину на 17 років. Папараці підловили зіркову родину за перебуванням біля моря та сфотографували Гайді без бюстгальтера.

Про це повідомляє видання Page Six.

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50-річна супермодель, вочевидь, зовсім не соромиться своїх дітей. А їх в неї аж четверо. Прямо перед ними Гайді зняла верхню частину купальника та продовжила засмагати як ні в чому не бувало. Відзначимо, що в Клум є двоє дорослих синів 2005 та 2006 року народження, які в той момент спілкувалися з сестрами.

Гайді Клум з чоловіком та дітьми в Італії. Фото: Page Six

Не приховувала свою красу супермодель і від інших відвідувачів елітного пляжного клубу Il Lido del Faro. Деякий час Гайді засмагала під об'єктивами папараці та очима гостей комплексу. А потім одягнула бюстгальтер та пішла фотографуватися в скелях біля моря. Відверті фотографії у своїх соцмережах 50-річна Клум публікувати не стала.

Гайді Клум на відпочинку в Італії. Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гайді Клум засвітила груди у дуже відвертій сукні на червоній доріжці в Каннах. Також ми розповідали, що чоловік Клум показав великим планом її модельні форми.