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Хайди Клум позагорала без бюстгальтера перед своими детьми: фото

12 августа 2023 08:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Хайди Клум позагорала без бюстгальтера перед своими детьми: фото
Немецкая супермодель Хайди Клум. Фото: Instagram/heidiklum
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Немецкая супермодель Хайди Клум, живущая и работающая в США, проводит отпуск на итальянском острове Капри. Компанию ей составили ее дети и муж, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулиц, который младше своей жены на 17 лет. Папарацци подловили звездную семью по прибытию у моря и сфотографировали Хайди без бюстгальтера.

Об этом сообщает издание Page Six.

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50-летняя супермодель явно не стесняется своих детей. А их у нее четверо. Прямо перед ними Хайди сняла верхнюю часть купальника и продолжила загорать как ни в чем не бывало. Отметим, что у Клум есть двое взрослых сыновей 2005 и 2006 года рождения, которые в тот момент общались с сестрами.

Хайди Клум с мужем и детьми в Италии. Фото: Page Six

Не скрывала своей красоты супермодель и от других посетителей элитного пляжного клуба Il Lido del Faro. Некоторое время Хайди загорала под объективами папарацци и глазами гостей комплекса. А потом надела бюстгальтер и пошла фотографироваться в скалах у моря. Откровенные фотографии в своих соцсетях 50-летняя Клум публиковать не стала.

Хайди Клум на отдыхе в Италии. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что Хайди Клум засветила грудь в очень откровенном платье на красной дорожке в Каннах. Также мы рассказывали, что муж Клум показал крупным планом ее модельные формы.

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