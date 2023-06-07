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Хайди Клум устроила откровенную фотосессию с дочерью

7 июня 2023 22:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гайди Клум снялась в фотосессии с дочерью
Гайди и Ленни Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.

Фото появились в Instagram глянца Super.

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На снимках 19-летняя красавица позирует с мамой в ярких образах. Ленни и Хайди украсили две разные обложки издания Super.

Ленни Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/
Ленни Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/
Гайди и Ленни Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/
Гади Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/
Гади Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/
Гади Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/
Гади Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/
Ленни Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Для фотосессии Хайди Клм примерила топ-сетку от Tom Ford, а Ленни вообще отказалась от одежды, надев только украшения от Jacob&Co.

Это не первая общая фотосессия мамы и дочери. Раньше они снялись в рекламе известного бренда белья. Тогда Хайди раскритиковали за слишком откровенные фотографии Ленни.

Раньше Хайди была замужем за стилистом Риком Пипино. Впоследствии закрутила роман из Флавио Бриаторе, от которого родила дочь Ленни.

В 2005 году Хайди вышла замуж за певца Seal, в браке с которым родила двоих детей. Модель разошлась с музыкантом в 2014 году. Уже в 2019 году Клум вышла замуж за Тома Каулица.

Напомним, Хайди Клум появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в откровенном желтом платье бренда Zuhair Murad с пышными рукавами и вырезами в зоне декольте. Во время позирования перед камерами, из-за активной жестикуляции руками, Клум неожиданно засветила бюст.

Ранее муж модели Том Каулитц устроил для нее импровизированную фотосессию на пляже. На фото, которым гордо поделилась Хайди, она позирует в черном бикини и нежится топлесс в компании любимого.

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