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Пір'я та стрази: Гайді Клум гучно відгуляла 50-річчя

3 червня 2023 20:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Великий Гетсбі: Гайді Клум відгуляла день народження
Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Гайді Клум влаштувала гучну вечірку з нагоди свого дня народження. На святкування у стилі Великого Гетсбі прийшло чимало знаменитостей.

Про це свідчать фото в Instagram моделі.

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Нещодавно Гайді Клум виповнилося 50 років. Захід проходив у Лос-Анджелесі. Усі присутні на святі були одягнені у стилі 1920-х. Гайді одягла довгу напівпрозору сукню, прикрашену пір'ям і стразами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Серед запрошених були такі знаменитості як: Алессандра Амбросіо та Софія Вергара, чоловік Гайді, Том Каулітц, з братом Біллом, представники світу моди, фотографи, дизайнери та стилісти.

 

Розважав гостей джаз-бенд, а наприкінці внесли багатоярусний торт, декорований білими трояндами.

Гайді Клум відома своєю любов'ю до гучних вечірок особливо на Хелловін. Минулого року вона з'явилася у костюмі дощового хробака.

Нагадаємо, Гайді Клум з’явилась на червоній доріжці Каннського кінофетисвалю у відвертій жовтій сукні бренду Zuhair Murad з пишними рукавами та вирізами в зоні декольте. Під час позування перед камерами, через активну жестикуляцію руками, Клум засвітила бюст.

Раніше супермодель потрапила в гучний скандал, показавши на футбольному матчі себе з неприємного боку.

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