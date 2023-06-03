Великий Гетсбі: Гайді Клум відгуляла день народження

Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум влаштувала гучну вечірку з нагоди свого дня народження. На святкування у стилі Великого Гетсбі прийшло чимало знаменитостей.

Про це свідчать фото в Instagram моделі.

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Гучне святкування ювілею

Нещодавно Гайді Клум виповнилося 50 років. Захід проходив у Лос-Анджелесі. Усі присутні на святі були одягнені у стилі 1920-х. Гайді одягла довгу напівпрозору сукню, прикрашену пір'ям і стразами.

Серед запрошених були такі знаменитості як: Алессандра Амбросіо та Софія Вергара, чоловік Гайді, Том Каулітц, з братом Біллом, представники світу моди, фотографи, дизайнери та стилісти.

Розважав гостей джаз-бенд, а наприкінці внесли багатоярусний торт, декорований білими трояндами.

Гайді Клум відома своєю любов'ю до гучних вечірок особливо на Хелловін. Минулого року вона з'явилася у костюмі дощового хробака.

Нагадаємо, Гайді Клум з’явилась на червоній доріжці Каннського кінофетисвалю у відвертій жовтій сукні бренду Zuhair Murad з пишними рукавами та вирізами в зоні декольте. Під час позування перед камерами, через активну жестикуляцію руками, Клум засвітила бюст.

Раніше супермодель потрапила в гучний скандал, показавши на футбольному матчі себе з неприємного боку.