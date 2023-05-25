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Хайди Клум засветила грудь в очень откровенном платье на красной дорожке в Каннах

25 мая 2023 10:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Хайди Клум засветила грудь в очень откровенном платье на красной дорожке в Каннах
Супермодель Хайди Клум в Каннах. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На проходящем на Лазурном побережье Франции 76-м Каннском международном кинофестивале состоялась премьера фильма "Рага Додена Буффана" режиссера Чан Ань Хунга. Светское мероприятие посетили десятки звезд. Впрочем, наибольший ажиотаж произвело появление немецкой супермодели Хайди Клум.

Новини.LIVE расскажет и покажет, почему.

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Суперзвезда мировых подиумов, которая через неделю отметит 50-летие, появилась на красной дорожке в откровенном желтом платье бренда Zuhair Murad с пышными рукавами и вырезами в зоне декольте.

Впрочем, во время позирования перед камерами, из-за активной жестикуляции руками, Клум засветила сосок перед всем киносообществом. А теперь пикантные фотографии супермодели активно обсуждают в соцсетях.

Супермодель Хайди Клум в Каннах. Фото: Twitter/BBye993
Супермодель Хайди Клум в Каннах. Фото: Twitter/PaulGoward

Пользователи уверены, что это не случайность, и таким образом Хайди хотела привлечь все внимание к себе. Сама же супермодель опубликовала фотографии с балкона и закрыла комментарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А вот так платье сидело на модели, которая участвовала в недавнем показе бренда Zuhair Murad, принадлежащего одноименному ливанскому модельеру.

Модный показ бренда Zuhair Murad. Фото: Twitter/itgirlenergy

Напомним, ранее мы писали, что французская супермодель Синди Бруна появилась на кинофестивале в Каннах в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку Каннского международного кинофестиваля в шлепанцах.

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