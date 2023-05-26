Гайді Клум зацілувала чоловіка на червоній доріжці

Гайді Клум з чоловіком. Фото: Reuters

Поява моделі Гайді Клум на червоні доріжці — це завжди ефектно. Зірка днями завітала на світський захід з чоловіком, з яким влаштувала романтику на очах у фотографів.

Про це пише Daily Mail.

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У Каннах пройшов гала-вечір amfAR Cannes Gala, організований фондом боротьби зі СНІДом. Чимала кількість знаменитостей завітали на захід. Серед гостей була модель Гайді Клум, яка вбралася в об’ємну сукню тьмяно-жовтого кольору з пір’ям та довжелезним шлейфом. Компанію зірці склав її чоловік, Том Каулітц. Пара не стримувала емоцій і пристрасно цілувалася на червоній доріжці.

Модель Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем. Фото: Reuters

Серед інших гостей яскравою появою відзначилася акторка Єва Лонгорія. Зірка підкреслила струнку фігуру прозорим вбранням від Ashi Studio. Модель Ешлі Грем в образі від Nina Ricci вразила елегантністю.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Фото: Reuters

Модель Ешлі Грем. Фото: Reuters

Клум вийшла заміж за Каулітца у 2019 році, майже через рік після того, як вони почали зустрічатися. Пара одружилася на таємній церемонії в Каліфорнії, перш ніж вони пов'язали себе шлюбом перед сім'єю і друзями на Капрі того ж року.

Гайді та Том відсвяткували весілля на розкішній яхті Арістотеля Онассіса. На палубі Cristina O., оренда якої склала 521 000 фунтів стерлінгів на тиждень і на якій колись грали своє весілля Грейс Келлі та князь Реньє. Їм склали компанію діти Клум — Елен, Генрі, Йохан та Лу, брат Тома Білл Каулітц та друзі.

До речі, нещодавно Ешлі Грем вразила прихильників знімками, на яких видно, що останнім часом зірка помітно схудла. Фоловери моделі висловили своє розчарування і попросили її більше не худнути.

Нагадаємо, Сальма Гайєк розповіла про коштовну сукню, яку обрала для Канн.

270 годин ручної роботи, 1 976 000 чорних паєток та 2 769 годин ручної вишивки знадобилось для створення 15-кілограмової сукні зірки від Balenciaga.