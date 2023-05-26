Хайди Клум поцеловала мужчину на красной дорожке.

Хайди Клум с мужем. Фото: Reuters

Появление модели Хайди Клум на красной дорожке — это всегда эффектно. Звезда на днях посетила светское мероприятие с мужем, с которым устроила романтику на глазах у фотографов.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Каннах прошел гала-вечер amfAR Cannes Gala, организованный фондом борьбы со СПИДом. Немалое количество знаменитостей посетили мероприятие. Среди гостей была модель Хайди Клум, которая нарядилась в объемное платье тускло-желтого цвета с перьями и длинным шлейфом. Компанию звезде составил ее муж Том Каулитц. Пара не сдерживала эмоций и страстно целовалась на красной дорожке.

Модель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем. Фото: Reuters

Среди других гостей ярким появлением отличилась актриса Ева Лонгория. Звезда подчеркнула стройную фигуру прозрачным нарядом от Ashi Studio. Модель Эшли Грэм в образе от Nina Ricci поразила элегантностью.

Актриса Ева Лонгория. Фото: Фото: Reuters

Модель Эшли Грэм. Фото: Reuters

Клум вышла замуж за Каулитца в 2019 году, спустя почти год после того, как они начали встречаться. Пара поженилась на тайной церемонии в Калифорнии, прежде чем они связали себя браком перед семьей и друзьями на Капри в том же году.

Хайди и Том отпраздновали свадьбу на роскошной яхте Аристотеля Онассиса. На палубе Cristina O., аренда которой составила 521 000 фунтов стерлингов в неделю и на которой когда-то играли свою свадьбу Грейс Келли и князь Ренье. Им составили компанию дети Клум — Элен, Генри, Йохан и Лу, брат Тома Билл Каулитц и друзья.

Кстати, недавно Эшли Грэм поразила поклонников снимками, на которых видно, что в последнее время звезда заметно похудела. Фолловеры модели выразили свое разочарование и попросили ее больше не худеть.

Напомним, Сальма Хайек рассказала о роскошном платье, которое выбрала для Канн.

270 часов ручной работы, 1 976 000 черных паеток и 2 769 часов ручной вышивки понадобилось для создания 15-килограммового платья звезды от Balenciaga.