Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хайди Клум расцеловала мужа на красной дорожке arrow

Хайди Клум расцеловала мужа на красной дорожке

26 мая 2023 17:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Хайди Клум поцеловала мужчину на красной дорожке.
Хайди Клум с мужем. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Появление модели Хайди Клум на красной дорожке — это всегда эффектно. Звезда на днях посетила светское мероприятие с мужем, с которым устроила романтику на глазах у фотографов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

В Каннах прошел гала-вечер amfAR Cannes Gala, организованный фондом борьбы со СПИДом. Немалое количество знаменитостей посетили мероприятие. Среди гостей была модель Хайди Клум, которая нарядилась в объемное платье тускло-желтого цвета с перьями и длинным шлейфом. Компанию звезде составил ее муж Том Каулитц. Пара не сдерживала эмоций и страстно целовалась на красной дорожке.

Модель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем. Фото: Reuters

Среди других гостей ярким появлением отличилась актриса Ева Лонгория. Звезда подчеркнула стройную фигуру прозрачным нарядом от Ashi Studio. Модель Эшли Грэм в образе от Nina Ricci поразила элегантностью.

Актриса Ева Лонгория. Фото: Фото: Reuters
Модель Эшли Грэм. Фото: Reuters

Клум вышла замуж за Каулитца в 2019 году, спустя почти год после того, как они начали встречаться. Пара поженилась на тайной церемонии в Калифорнии, прежде чем они связали себя браком перед семьей и друзьями на Капри в том же году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хайди и Том отпраздновали свадьбу на роскошной яхте Аристотеля Онассиса. На палубе Cristina O., аренда которой составила 521 000 фунтов стерлингов в неделю и на которой когда-то играли свою свадьбу Грейс Келли и князь Ренье. Им составили компанию дети Клум — Элен, Генри, Йохан и Лу, брат Тома Билл Каулитц и друзья.

Кстати, недавно Эшли Грэм поразила поклонников снимками, на которых видно, что в последнее время звезда заметно похудела. Фолловеры модели выразили свое разочарование и попросили ее больше не худеть.

Напомним, Сальма Хайек рассказала о роскошном платье, которое выбрала для Канн.

270 часов ручной работы, 1 976 000 черных паеток и 2 769 часов ручной вышивки понадобилось для создания 15-килограммового платья звезды от Balenciaga.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас