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Гайтана повертається на сцену з новим музичним лейблом

15 листопада 2023 10:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гайтана повертається на сцену з новим музичним лейблом
Співачка Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Гайтана поділилася важливою новиною з підписниками. Зірка розірвала відносини з відомим лейблом та повертається на сцену.

Про це артистка повідомила у своїх соціальних мережі.

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За словами співачки, вона з 2003 року мала за честь працювати з Lavina Music. Але тепер шляхи артистки і лейбла розійшлися.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

"Разом ми зробили багато класної музики та пройшли неймовірний творчий шлях. Сьогодні я відчуваю лише щиру вдячність та безмежну повагу до всієї команди, що працювала зі мною всі ці роки. Ви — невіддільна важлива частина мого життя! Водночас нещодавно спільно ми вирішили завершити співпрацю", — зазначила Гайтана.

Зірка стверджує, щл разом з компанією вони зробили все "і навіть більше", що планували.

"Ми підписали угоду, що затверджує мої права на всі пісні, альбоми й кліпи, створені за цей час. Ми не маємо одне до одного фінансових або творчих питань і рухаємось далі. Відтепер — я капітан цього корабля. Тож чекайте на нову музику. Сподіваюсь, ви сумували. Бо я — дуже. Відчуваю, цей етап буде чудовим. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії!", — говорить артистка.

Нагадаємо, Слава Дьомін пояснив, де зараз перебуває співачка Гайтана.

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