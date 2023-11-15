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Гайтана возвращается на сцену с новым музыкальным лейблом

15 ноября 2023 10:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гайтана возвращается на сцену с новым музыкальным лейблом
Певица Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Гайтана поделилась важной новостью с подписчиками. Звезда разорвала отношения с известным лейблом и возвращается на сцену.

Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.

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По словам певицы, она с 2003 года имела честь работать с Lavina Music. Но теперь пути артистки и лейбла разошлись.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

"Вместе мы сделали много классной музыки и прошли невероятный творческий путь. Сегодня я чувствую только искреннюю благодарность и безграничное уважение всей команде, которая работала со мной все эти годы. Вы — неотделимая важная часть моей жизни! В то же время недавно мы решили завершить сотрудничество", — отметила Гайтана.

Звезда утверждает, что вместе с компанией они сделали все "и даже больше", что планировали.

"Мы подписали соглашение, утверждающее мои права на все песни, альбомы и клипы, созданные за это время. У нас нет друг к другу финансовых или творческих вопросов и двигаемся дальше. Отныне — я капитан этого корабля. Поэтому ждите новой музыки. Надеюсь, вы скучали. Потому что я очень. Чувствую, этот этап будет замечательным. До встречи на следующей странице моей музыкальной истории!", — говорит артистка.

Напомним, Слава Демин объяснил, где сейчас находится певица Гайтана.

Ранее Гайтана показала редкое фото.

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