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Гайтана впервые за время войны показала мужа и дочь вместе

9 июля 2023 11:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гайтана впервые за время войны показала мужа и дочь вместе
Певица Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

За время полномасштабной войны представительница от Украины на конкурсе "Евровидение-2012" певица Гайтана сделала лишь пять публикаций в соцсетях. Последнюю из них артистка посвятила семье и показала родных людей.

Снимок доступен для просмотра в соцсетях Гайтаны.

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44-летняя певица опубликовала фото, на котором позирует с дочерью Николь и своим мужем, музыкальным продюсером Алексом Эссами (взял фамилию звездной жены). Когда именно и где был сделан снимок, певица не сообщила. Кроме одного сердечка в публикации артистка больше ничего не написала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

В последний раз шестилетнюю Николь Гайтана показывала в соцсетях за шесть дней до начала полномасштабной войны. А вот у Алекса куда больше фото с дочкой.

Судя по публикациям, звездная семья сейчас живет за границей. Алекс работает и публикует контент из студии звукозаписи LITTLE BIG BEAT STUDIOS, расположенной в Лихтенштейне. Скорее всего, именно в этом европейском княжестве и живет сейчас звездная пара.

Напомним, ранее мы писали, что певица Алина Гросу посвятила родителям проницательную композицию. Также мы рассказывали, что фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко с мужем, продюсером, композитором Евгением Филатовым (The Maneken) во второй раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь.

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