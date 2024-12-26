Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Галкин показал счастливую Пугачеву с дочерью на праздничном фото arrow

Галкин показал счастливую Пугачеву с дочерью на праздничном фото

26 декабря 2024 12:20
Мария Покровская - Редактор
Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачеву с 11-летней дочерью — фото
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: instagram.com/maxgalkinru
Мария Покровская - Редактор

Российский шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева за границей отметили Рождество. Примадонна показалась у новогодней елки вместе со своей младшей дочерью Лизой.

Фотографией Галкин поделился в Instagram.

Читайте также:

Пугачева восхищала объятиями с 11-летней дочерью

Звездная семья, после переезда из РФ проживающая в Израиле, уже начала празднование.

Галкин показал в своем блоге, как Пугачева позировала у праздничной елки вместе с их 11-летней дочерью Лизой. Звезда и ее дочь выбрали новогодние family look — уютные свитера и клетчатые брюки. Счастливая певица улыбалась камере, нежно обнимая дочь за плечи.

Алла Пугачева с дочерью
Алла Пугачева с дочерью. Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Предновогоднее настроение", — подписал фото артист.

Напомним, накануне Максим Галкин на украинском языке обратился к поклонникам в Рождество.

Также мы писали, что Маша Ефросинина вместе с сыном встретила рождественскую ночь в метро из-за атаки россиян.

праздники Алла Пугачева Максим Галкин дочь российские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:27 Зарезала мужа и обманула врачей — семейная драма в Одессе

12:15 Идет восстановление энергосистемы — в Укрэнерго дали прогноз

12:10 В Сумах раздался мощный взрыв

12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

11:32 Метеозависимые почувствуют ее — прогноз магнитной бури сегодня

11:31 Зарплаты некоторых учителей повысят на 20% — что нужно сделать

12:27 Зарезала мужа и обманула врачей — семейная драма в Одессе

12:15 Идет восстановление энергосистемы — в Укрэнерго дали прогноз

12:10 В Сумах раздался мощный взрыв

12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

11:32 Метеозависимые почувствуют ее — прогноз магнитной бури сегодня

11:31 Зарплаты некоторых учителей повысят на 20% — что нужно сделать

11:27 Ивановский мост в Одессе будет перекрыт еще на год — причины

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать