Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачеву с 11-летней дочерью — фото

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева за границей отметили Рождество. Примадонна показалась у новогодней елки вместе со своей младшей дочерью Лизой.

Фотографией Галкин поделился в Instagram.

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Звездная семья, после переезда из РФ проживающая в Израиле, уже начала празднование.

Галкин показал в своем блоге, как Пугачева позировала у праздничной елки вместе с их 11-летней дочерью Лизой. Звезда и ее дочь выбрали новогодние family look — уютные свитера и клетчатые брюки. Счастливая певица улыбалась камере, нежно обнимая дочь за плечи.

Алла Пугачева с дочерью. Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Предновогоднее настроение", — подписал фото артист.

Напомним, накануне Максим Галкин на украинском языке обратился к поклонникам в Рождество.

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