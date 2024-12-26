Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачеву с 11-летней дочерью — фото

Галкин показал счастливую Пугачеву с дочерью на праздничном фото
Российский шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева за границей отметили Рождество. Примадонна показалась у новогодней елки вместе со своей младшей дочерью Лизой.
Фотографией Галкин поделился в Instagram.
Пугачева восхищала объятиями с 11-летней дочерью
Звездная семья, после переезда из РФ проживающая в Израиле, уже начала празднование.
Галкин показал в своем блоге, как Пугачева позировала у праздничной елки вместе с их 11-летней дочерью Лизой. Звезда и ее дочь выбрали новогодние family look — уютные свитера и клетчатые брюки. Счастливая певица улыбалась камере, нежно обнимая дочь за плечи.
"Предновогоднее настроение", — подписал фото артист.
Напомним, накануне Максим Галкин на украинском языке обратился к поклонникам в Рождество.
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