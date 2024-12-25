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Єфросиніна через атаку РФ з сином зустріла різдвяну ніч у метро

25 грудня 2024 15:35
Марія Покровська - Редактор
Маша Єфросиніна показала, як зустрічала Різдво у метро через атаку росіян — фото
Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Марія Покровська - Редактор

Телеведуча Маша Єфросиніна, як і більшість українців, зустріла різдвяну ніч, ховаючись від російської удару. Зірка разом із 10-річним сином Сашком перебувала у метро під час чергової атаки з боку РФ.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділася фото із сином в укритті.

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В ніч на 25 грудня російські окупанти в черговий раз вдарили по мирному населенню України. Тож Різдво українцям довелося зустрічати в укритті.

Єфросиніна разом із сином також спустилася у метро, аби вберегтися від можливого удару.

Маша Єфросиніна з сином у метро
Маша Єфросиніна з сином у метро. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча зізналася, що в неї вже не вистачає ненависті до окупантів, однак вона у такі миті вона все одно сподівається на краще.

"Наша різдвяна ніч… У мене, чесно, немає вже слів. Навіть слів ненависті — вони всі не передають силу моїх почуттів до країни-нечисті. Бо ми із Сашком в метро, а Харків та інші міста навіть не встигали до укриття. Зараз після трьох ведерець кави я заспокоюю себе думками, що це має колись все одно закінчитись, і якщо ми протримались до сьогодні, маємо протриматись і надалі... Інакше ніяк. Інакше зло переможе", — написала Єфросиніна.

Раніше ми писали, що Дмитро Комаров зустрів Різдво із воїнами ЗСУ у фронтовому Покровську.

Також Максим Галкін звернувся українською мовою до підписників у Різдво.

метро Маша Єфросініна українські зірки повітряна тривога атака

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