Маша Єфросиніна показала, як зустрічала Різдво у метро через атаку росіян — фото

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна, як і більшість українців, зустріла різдвяну ніч, ховаючись від російської удару. Зірка разом із 10-річним сином Сашком перебувала у метро під час чергової атаки з боку РФ.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділася фото із сином в укритті.

Читайте також:

Маша Єфросиніна ховалася у метро під час масованої атаки по Україні

В ніч на 25 грудня російські окупанти в черговий раз вдарили по мирному населенню України. Тож Різдво українцям довелося зустрічати в укритті.

Єфросиніна разом із сином також спустилася у метро, аби вберегтися від можливого удару.

Маша Єфросиніна з сином у метро. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча зізналася, що в неї вже не вистачає ненависті до окупантів, однак вона у такі миті вона все одно сподівається на краще.

"Наша різдвяна ніч… У мене, чесно, немає вже слів. Навіть слів ненависті — вони всі не передають силу моїх почуттів до країни-нечисті. Бо ми із Сашком в метро, а Харків та інші міста навіть не встигали до укриття. Зараз після трьох ведерець кави я заспокоюю себе думками, що це має колись все одно закінчитись, і якщо ми протримались до сьогодні, маємо протриматись і надалі... Інакше ніяк. Інакше зло переможе", — написала Єфросиніна.

Раніше ми писали, що Дмитро Комаров зустрів Різдво із воїнами ЗСУ у фронтовому Покровську.

Також Максим Галкін звернувся українською мовою до підписників у Різдво.