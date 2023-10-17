Галкін цілком може претендувати на пост президента Росії, — Гордон

Російський артист Максим Галкін. Фото: росЗМІ

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться артиста Максима Галкіна через те, що той може претендувати на пост президента РФ. Також Гордон наголосив, що у Галкіна болить душа за Росію.

Про це він сказав під час стріму із журналістом Василем Головановим.

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Гордон про Галкіна

"Максим Галкін — світла людина, абсолютно світла. Ви знаєте, я з великою ніжністю до нього ставлюся, але після того, як я подивився його звернення тижневої давності під час початку війни в Ізраїлі, я став ставитися до нього ще краще, хоча, здавалося б, а куди ще краще?" — зауважив Гордон.

Загроза для Путіна

За його словами, Путін недарма боїться Максима Галкіна, адже він може мати політичні амбіції на пост російського президента.

"Я зараз зовсім не перебільшую. Галкін може змінити Путіна, тому що якщо Зеленський зміг, то поясніть мені, чому Галкін не зможе? Він має найпотужніший інтелект і величезний життєвий досвід. Він має любов до своєї Батьківщини, що дуже важливо, і водночас повага до західних цінностей, тому, звісно, ​​Путін напружується. Коли в Україні переміг Зеленський, то вже був дзвіночок, що треба побоюватися Максима Галкіна", — додав український інтерв'юер.

Варто зазначити, що Галкіна оголосили в Росії іноагентом. Наразі він разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою перебуває за кордоном.

На думку Гордона, такий вчинок влади РФ викликає лише сміх перед зникненням Росії як держави та її програшу у війні з Україною.

Нагадаємо, після того як терористична організація ХАМАС напала на Ізраїль російські пропагандисти почали зловтішатися з того, що в епіцентрі війни опинилися співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін. На єхидне запитання росіян, чи піде шоумен воювати за Ізраїль, він дав досить чітку відповідь.