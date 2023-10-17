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Галкин вполне может претендовать на пост президента России, — Гордон

17 октября 2023 20:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Галкин вполне может претендовать на пост президента России, — Гордон
Российский артист Максим Галкин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится артиста Максима Галкина из-за того, что тот может претендовать на пост президента РФ. Также Гордон подчеркнул, что у Галкина болит душа за Россию.

Об этом он сказал во время стрима с журналистом Василием Головановым.

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Гордон о Галкине

"Максим Галкин — светлый человек, абсолютно светлый. Вы знаете, я с большой нежностью к нему отношусь, но после того, как я посмотрел его обращение недельной давности во время начала войны в Израиле, я стал относиться к нему еще лучше, хотя, казалось бы, а куда еще лучше?" — отметил Гордон.

Угроза Путину

По его словам, Путин не зря боится Максима Галкина, ведь у него могут быть политические амбиции на пост российского президента.

"Я сейчас совсем не преувеличиваю. Галкин может заменить Путина, потому что если Зеленский смог, то объясните мне, почему Галкин не сможет? У него очень мощный интеллект и огромный жизненный опыт. У него есть любовь к своей Родине, что очень важно, и одновременно уважение к западным ценностям, поэтому, конечно, Путин напрягается. Когда в Украине победил Зеленский, то уже был колокольчик, что нужно опасаться Максима Галкина", — добавил украинский интервьюер.

Стоит отметить, что Галкина объявили в России иноагентом. В настоящее время он вместе со своей женой Аллой Пугачевой находится за границей.

По мнению Гордона, такой поступок властей РФ вызывает только смех перед исчезновением России как государства и ее проигрыша в войне с Украиной.

Напомним, после того как террористическая организация ХАМАС напала на Израиль, российские пропагандисты начали злорадствовать над тем, что в эпицентре войны оказались певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин. На ехидный вопрос россиян, пойдет ли шоумен воевать за Израиль, он дал достаточно четкий ответ.

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