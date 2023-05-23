Галкин ответил пропутинской актрисе, которая обвинила его в планировании бегства

Российский юморист Максим Галкин. Фото: росСМИ

Российский юморист Максим Галкин, осудивший войну в Украине и покинувший территорию РФ, прокомментировал обвинения со стороны одной из пропутинских актрис, Татьяны Васильевой. Шоумен, которого в стране-террористе признали иноагентом, рассказал про свою эмиграцию.

Соответствующую публикацию 46-летний Галкин сделал в своем Instagram.

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Актриса в интервью пропагандисту, блогеру Вячеславу Манучарову, рассказала, что Галкин планировал побег из РФ еще до начала полномасштабной войны. Юморист, которого в последнее время российские звезды в чем только не обвиняют, написал великий пост, в котором впервые раскрыл детали своей эмиграции в Израиль.

"Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ "Лучше всех!". Я поехал 26 февраля по работе в Лондон. И уже оттуда принял решение уехать 28 февраля в Израиль. Артистка утверждает, что я давно хотел уехать из страны. Наверное, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле, на котором на тот момент были 30 тысяч долларов, и которым я уже несколько лет не пользовался. Грандиозная стратегия", — иронично написал Галкин и опубликовал фрагмент из интервью путинистки Васильевой.

Максим поддержал его жена, Алла Пугачева. Она поставила лайк под публикацией. Это сделали и актриса "Дизель шоу", Виктория Булитко; экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова и другие украинские знаменитости. А психолог Наталья Холоденко отметила: "Зачем обливать грязью тех, кто топит в крови? Какая добрая женщина".

Напомним, ранее мы писали, что Максим Галкин через суд требует от страны-террориста снять с него статус "иноагента". Также мы рассказывали, что композитор Андрей Данилко объяснил, кто устроил травлю Максима Галкина, осудившего войну в Украине.