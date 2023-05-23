Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Галкин ответил пропутинской актрисе, которая обвинила его в планировании бегства arrow

Галкин ответил пропутинской актрисе, которая обвинила его в планировании бегства

23 мая 2023 08:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Галкин ответил пропутинской актрисе, которая обвинила его в планировании бегства
Российский юморист Максим Галкин. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Российский юморист Максим Галкин, осудивший войну в Украине и покинувший территорию РФ, прокомментировал обвинения со стороны одной из пропутинских актрис, Татьяны Васильевой. Шоумен, которого в стране-террористе признали иноагентом, рассказал про свою эмиграцию.

Соответствующую публикацию 46-летний Галкин сделал в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

Актриса в интервью пропагандисту, блогеру Вячеславу Манучарову, рассказала, что Галкин планировал побег из РФ еще до начала полномасштабной войны. Юморист, которого в последнее время российские звезды в чем только  не обвиняют, написал великий пост, в котором впервые раскрыл детали своей эмиграции в Израиль.

"Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ "Лучше всех!". Я поехал 26 февраля по работе в Лондон. И уже оттуда принял решение уехать 28 февраля в Израиль. Артистка утверждает, что я давно хотел уехать из страны. Наверное, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле, на котором на тот момент были 30 тысяч долларов, и которым я уже несколько лет не пользовался. Грандиозная стратегия", — иронично написал Галкин и опубликовал фрагмент из интервью путинистки Васильевой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Максим поддержал его жена, Алла Пугачева. Она поставила лайк под публикацией. Это сделали и актриса "Дизель шоу", Виктория Булитко; экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова и другие украинские знаменитости. А психолог Наталья Холоденко отметила: "Зачем обливать грязью тех, кто топит в крови? Какая добрая женщина".

Напомним, ранее мы писали, что Максим Галкин через суд требует от страны-террориста снять с него статус "иноагента". Также мы рассказывали, что композитор Андрей Данилко объяснил, кто устроил травлю Максима Галкина, осудившего войну в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас