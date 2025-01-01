Максим Галкин и Алла Пугачева показали зажигательные танцы у елки — видео

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин показал, как вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, праздновал Новый год. Супруги встретили 2025 год не дома.

На своей странице в Instagram юморист поделился видео с вечеринки.

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Новогоднюю ночь звезды встретили в ресторане. 75-летняя Пугачева и 48-летний Галкин танцевали на фоне красиво украшенной елки.

На празднике Пугачева появилась в блестящем костюме, накинув на плечи черную шубку и дополнив образ шляпкой с вуалью, Галкин же выбрал классический черный костюм с галстуком.

В подписи шоумен поздравил подписчиков с праздником.

"С Новым годом", — написал под видео Галкин.

В комментариях поклонники в ответ поздравили юмориста, а также отметили, что Пугачева выглядит просто замечательно и молодо.

"С Новым годом! Алла непревзойденная".

"С праздником вашу замечательную семью".

"Передаем поздравления из Киева и Одессы!"

"Как хороша Алла! Счастья вам!"

Ранее София Ротару поздравила своих поклонников с Новым годом.

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