Максим Галкин и Алла Пугачева показали зажигательные танцы у елки — видео

Галкин с Пугачевой устроили праздничные танцы у елки
Российский юморист Максим Галкин показал, как вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, праздновал Новый год. Супруги встретили 2025 год не дома.
На своей странице в Instagram юморист поделился видео с вечеринки.
Галкин и Пугачева зажгли возле новогодней елки
Новогоднюю ночь звезды встретили в ресторане. 75-летняя Пугачева и 48-летний Галкин танцевали на фоне красиво украшенной елки.
На празднике Пугачева появилась в блестящем костюме, накинув на плечи черную шубку и дополнив образ шляпкой с вуалью, Галкин же выбрал классический черный костюм с галстуком.
В подписи шоумен поздравил подписчиков с праздником.
"С Новым годом", — написал под видео Галкин.
В комментариях поклонники в ответ поздравили юмориста, а также отметили, что Пугачева выглядит просто замечательно и молодо.
"С Новым годом! Алла непревзойденная".
"С праздником вашу замечательную семью".
"Передаем поздравления из Киева и Одессы!"
"Как хороша Алла! Счастья вам!"
Ранее София Ротару поздравила своих поклонников с Новым годом.
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