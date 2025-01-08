Максим Галкин показал, как проводит время с детьми в горах — видео

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, и их детьми отправился на отдых. Семья решила провести уикенд на горнолыжном курорте.

Кадрами из отпуска шоумен поделился в Instagram.

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Звездная семья, которая после начала полномасштабной войны переехала в Израиль, приехала на один из зимних курортов Европы.

На видео, которым Галкин поделился в соцсети, он показал, как вместе с подросшими детьми развлекается среди заснеженных гор. 11-летние Лиза и Гарри весело играли в снежки во дворе дома.

Сам Галкин не упустил случая продемонстрировать свои навыки. Шоумен показал, как вправо спускается с заснеженного склона на лыжах.

"Сегодня снег валил не переставая, лыжи то слушались, то нет, но ощущение полета в снежной лесной сказке не покидало", — поделился впечатлениями артист.

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