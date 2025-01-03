Максим Галкін показав, який вигляд зараз має Алла Пугачова — фото

Галкін зблизька показав, який вигляд має 75-річна Пугачова
Російський шоумен Максим Галкін показав, який вигляд має зараз співачка Алла Пугачова. Гуморист поділився новою світлиною дружини, з якою зараз мешкає в Ізраїлі.
Фото артист опублікував у Instagram.
Який вигляд має 75-річна Алла Пугачова
У своєму фотоблозі Галкін показав кадр, на якому співачка позує на камеру за столиком у ресторані.
Пугачова обрала для виходу з чоловіком чорний жакет та білу сорочку, які доповнила чорною краваткою та окулярами на ланцюжку. Також Алла Борисівна зробила макіяж з акцентом на губи та накрутила легкі локони.
У коментарях шанувальники відмітили, що у свої 75 років виконавиця має просто чудовий вигляд та з роками наче лише молодшає.
"Неймовірна жінка!"
"Не лише красива жінка, талановита співачка, а гарна людина!"
"Алла Борисівна з роками тільки краще".
Раніше Максим Галкін показав кумедне відео, як з Аллою Пугачовою запалював біля ялинки у новорічну ніч.
Також ми писали, що 55-річна Дженніфер Лопес приголомшила фігурою в бікіні.
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