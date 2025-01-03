Максим Галкін показав, який вигляд зараз має Алла Пугачова — фото

Максим Галкін та Алла Пугачова. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен Максим Галкін показав, який вигляд має зараз співачка Алла Пугачова. Гуморист поділився новою світлиною дружини, з якою зараз мешкає в Ізраїлі.

Фото артист опублікував у Instagram.

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У своєму фотоблозі Галкін показав кадр, на якому співачка позує на камеру за столиком у ресторані.

Пугачова обрала для виходу з чоловіком чорний жакет та білу сорочку, які доповнила чорною краваткою та окулярами на ланцюжку. Також Алла Борисівна зробила макіяж з акцентом на губи та накрутила легкі локони.

Алла Пугачова. Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях шанувальники відмітили, що у свої 75 років виконавиця має просто чудовий вигляд та з роками наче лише молодшає.

"Неймовірна жінка!"

"Не лише красива жінка, талановита співачка, а гарна людина!"

"Алла Борисівна з роками тільки краще".

Раніше Максим Галкін показав кумедне відео, як з Аллою Пугачовою запалював біля ялинки у новорічну ніч.

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