Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева — фото

Галкин вблизи показал, как выглядит 75-летняя Пугачева
Российский шоумен Максим Галкин показал, как выглядит сейчас певица Алла Пугачева. Юморист поделился новой фотографией жены, с которой сейчас проживает в Израиле.
Фото артист опубликовал в Instagram.
Как выглядит 75-летняя Алла Пугачева
В своем фотоблоге Галкин показал кадр, на котором певица позирует на камеру за столиком в ресторане.
Пугачева выбрала для выхода с мужем черный жакет и белую рубашку, которые дополнила черным галстуком и очками на цепочке. Также Алла Борисовна сделала макияж с акцентом на губы и накрутила легкие локоны.
В комментариях поклонники отметили, что в свои 75 лет исполнительница выглядит просто великолепно и с годами как будто только молодеет.
"Невероятная женщина!"
"Не только красивая женщина, талантливая певица, а хороший человек!"
"Алла Борисовна с годами только лучше".
Ранее Максим Галкин показал забавное видео, как с Аллой Пугачевой зажигал у елки в новогоднюю ночь.
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