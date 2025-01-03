Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева — фото

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин показал, как выглядит сейчас певица Алла Пугачева. Юморист поделился новой фотографией жены, с которой сейчас проживает в Израиле.

Фото артист опубликовал в Instagram.

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В своем фотоблоге Галкин показал кадр, на котором певица позирует на камеру за столиком в ресторане.

Пугачева выбрала для выхода с мужем черный жакет и белую рубашку, которые дополнила черным галстуком и очками на цепочке. Также Алла Борисовна сделала макияж с акцентом на губы и накрутила легкие локоны.

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях поклонники отметили, что в свои 75 лет исполнительница выглядит просто великолепно и с годами как будто только молодеет.

"Невероятная женщина!"

"Не только красивая женщина, талантливая певица, а хороший человек!"

"Алла Борисовна с годами только лучше".

Ранее Максим Галкин показал забавное видео, как с Аллой Пугачевой зажигал у елки в новогоднюю ночь.

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