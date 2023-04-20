Позор: рэпер Jah Khalib оправдывается перед россиянами за поддержку Украины

Рэпер Jah Khalib. Фото: Instagram/jahkhalib

Совсем недавно мы писали об анонсированном концерте Jah Khalib в Москве и удивлялись тому, как можно одновременно восхищаться украинским народом и выступать при этом перед агрессивным врагом, но певец доказал, что ради денег готов сделать все.

Исполнитель никак не комментировал ситуацию, пока российские пропагандисты не стали призывать Минкульт отменить все концерты Jah Khalib в России. Пытаясь избежать полного запрета выступать на территории страны-агрессора, певец сделал шокирующее заявление.

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Несмотря на то, что Бахтияра Мамедова (настоящее имя певца) принято считать казахским исполнителем, а сам он не упускает возможности напомнить всем, что живет в Алматы, поет он исключительно русскоязычные песни.

Сообщение певца на странице в Instagram. Фото: Instagram/jahkhalib

За несколько лет до начала войны певец почти все время жил в Киеве, где познакомился со своей женой Марией. Ради Мамедова украинка даже приняла ислам, но это не помешало исполнителю изменить Родине любимой.

Сообщение певца на странице в Instagram. Фото: Instagram/jahkhalib

Jah Khalib, который в начале вторжения скрывался в бомбоубежищах Киева и восхищался мужеством украинского народа, теперь благодарит исключительно "простых людей из Украины" за то, что помогли ему и его беременной жене спастись. Похоже, что все остальные украинцы, ежедневно защищающие свою родную землю от захватчика, для него внезапно перестали существовать.

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