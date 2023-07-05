Анна Ризадинова в ярком купальнике ошеломила гибкостью

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/?hl=ru

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова даже после завершения спортивной карьеры держит себя в отличной физической форме. Звезда часто делится с подписчиками полезными советами о здоровом питании.

Мотивационный снимок спортсменка запостила в своем Instagram.

Читайте также:

Яркая чемпионка

Анна Ризатдинова поделилась фото в ярком купальнике. На снимке спортсменка демонстрирует свою гибкость под солнышком.

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Ранее гимнастка рассказала, что в спорте главное регулярность и привильная техника. Для стройной фигуры не надо часами терпеть изнурительные тренировки.

"Миф о том, что для красивой фигуры нужно постоянно часами заниматься в спортзале, давно в прошлом. Если не хватает времени на полноценную тренировку, то даже 15-минутная зарядка поможет поддерживать форму, ведь самое главное — это правильная техника выполнения упражнений и регулярность. Добавьте в свой ежедневный график хотя бы короткую тренировку и вы очень быстро заметите положительные изменения", — убеждена спортсменка.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала о слабостях.

Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.