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Анна Ризатдинова в ярком купальнике ошеломила гибкостью

5 июля 2023 10:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анна Ризадинова в ярком купальнике ошеломила гибкостью
Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/?hl=ru
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова даже после завершения спортивной карьеры держит себя в отличной физической форме. Звезда часто делится с подписчиками полезными советами о здоровом питании.

Мотивационный снимок спортсменка запостила в своем Instagram.

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Анна Ризатдинова поделилась фото в ярком купальнике. На снимке спортсменка демонстрирует свою гибкость под солнышком.

 

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Ранее гимнастка рассказала, что в спорте главное регулярность и привильная техника. Для стройной фигуры не надо часами терпеть изнурительные тренировки.

"Миф о том, что для красивой фигуры нужно постоянно часами заниматься в спортзале, давно в прошлом. Если не хватает времени на полноценную тренировку, то даже 15-минутная зарядка поможет поддерживать форму, ведь самое главное — это правильная техника выполнения упражнений и  регулярность. Добавьте в свой ежедневный график хотя бы короткую тренировку и вы очень быстро заметите положительные изменения", — убеждена спортсменка.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала о слабостях.

Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.

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