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Ганна Різатдінова у відвертому корсеті влаштувала спокусливу фотосесію

9 вересня 2023 16:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ганна Різатдінова у відвертому корсеті влаштувала спокусливу фотосесію
Спортсменка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська гімнастка Ганна Різатдінова вразила відвертими кадрами. Зірка влаштувала спокусливу фотосесію у корсеті.

Світлини спортсменка запостила у своєму Instagram.

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На фото Ганна позує у корсеті та з книжкою у руках. Вочевидь, спортсменка запостила звабливі фото для привернення уваги, адже допис був інтелектуальним.

 

Спортсменка Ганна Різатдінова
Спортсменка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Спортсменка Ганна Різатдінова
Спортсменка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Три книги, які я прочитала влітку, і які дійсно варті вашої уваги:

1. "Атомні звички", книга про те,що навіть маленькі звички впливають на наше життя.

2. "Працювати на себе" (Якщо в вас є свій бізнес, або ви плануєте його відкрити, то ви мусите прочитати цю книгу).

3. "Дар" (ця книга, нібито сеанс психотерапії. Багато різних практичних порад", — радить Ганна.

Раніше гімнастка розповіла, що у спорті головне регулярність та привильна техніка. Тож задля гарної фігури не треба годинами терпіти виснажливі тренування.

"Міф про те, що для гарної фігури потрібно постійно годинами займатися у спортзалі, давно в минулому. Якщо не вистачає часу на повноцінне тренування, то навіть 15-хвилинна руханка допоможе підтримувати форму, адже найголовніше — це правильна техніка виконання вправ та регулярність. Додайте у свій щоденний графік хоча б коротке тренування і ви дуже швидко помітите позитивні зміни", — переконана спортсменка.

Нагадаємо, Різатдінова розповіла про життя після великого спорту.

Раніше Ганна Різатдінова у яскравому купальнику приголомшила гнучкістю.

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