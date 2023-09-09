Анна Ризадинова в откровенном корсете устроила соблазнительную фотосессию

Спортсменка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поразила откровенными кадрами. Звезда устроила соблазнительную фотсессию в корсете.

Фотографии спортсменка запостила в своем Instagram.

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На фото Анна позирует в корсете и с книгой в руках. Очевидно, спортсменка запостила обольстительные фото для привлечения внимания, потому что пост был интеллектуальным.

Спортсменка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Спортсменка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Три книги, которые я прочитала летом, и которые действительно достойны вашего внимания:

1. "Атомные привычки", книга о том, что даже маленькие привычки влияют на нашу жизнь.

2. "Работать на себя" (Если у вас есть свой бизнес, или вы планируете его открыть, то вы должны прочитать эту книгу)

3. "Дар" (эта книга, словно сеанс психотерапии. Много разных практических советов", — советует Анна.

Ранее гимнастка рассказала, что в спорте главноея регулярность и привильная техника. Для хорошей фигуры не надо часами терпеть изнурительные тренировки.

"Миф о том, что для красивой фигуры нужно постоянно часами заниматься в спортзале, давно в прошлом. Если не хватает времени на полноценную тренировку, то даже 15-минутная движка поможет поддерживать форму, ведь самое главное — это правильная техника выполнения упражнений и регулярность. в свой ежедневный график хотя бы короткая тренировка и вы очень быстро заметите положительные изменения", — убеждена спортсменка.

Напомним, Ризатдинова рассказала о жизни после большого спорта.

Ранее Анна Ризатдинова в ярком купальнике ошеломила гибкостью.