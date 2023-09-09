Анна Ризадинова в откровенном корсете устроила соблазнительную фотосессию

Анна Ризатдинова в откровенном корсете устроила соблазнительную фотосессию
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поразила откровенными кадрами. Звезда устроила соблазнительную фотсессию в корсете.
Фотографии спортсменка запостила в своем Instagram.
Рекомендация Анны Ризатдиновой
На фото Анна позирует в корсете и с книгой в руках. Очевидно, спортсменка запостила обольстительные фото для привлечения внимания, потому что пост был интеллектуальным.
"Три книги, которые я прочитала летом, и которые действительно достойны вашего внимания:
1. "Атомные привычки", книга о том, что даже маленькие привычки влияют на нашу жизнь.
2. "Работать на себя" (Если у вас есть свой бизнес, или вы планируете его открыть, то вы должны прочитать эту книгу)
3. "Дар" (эта книга, словно сеанс психотерапии. Много разных практических советов", — советует Анна.
Ранее гимнастка рассказала, что в спорте главноея регулярность и привильная техника. Для хорошей фигуры не надо часами терпеть изнурительные тренировки.
"Миф о том, что для красивой фигуры нужно постоянно часами заниматься в спортзале, давно в прошлом. Если не хватает времени на полноценную тренировку, то даже 15-минутная движка поможет поддерживать форму, ведь самое главное — это правильная техника выполнения упражнений и регулярность. в свой ежедневный график хотя бы короткая тренировка и вы очень быстро заметите положительные изменения", — убеждена спортсменка.
Напомним, Ризатдинова рассказала о жизни после большого спорта.
Ранее Анна Ризатдинова в ярком купальнике ошеломила гибкостью.