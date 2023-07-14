Не знала, як поводитися з чоловіками: Різатдінова розповіла про життя після великого спорту
Українська гімнастка Ганна Різатдінова поділилася з фоловерами відвертим зізнанням. Зірка розповіла, який їй дався перехід від великого спорту до звичайного життя.
Ганна зробила відповідний допис у своєму Instagram.
Нічого не знала крім гімнастики
Ганна Різатдінова часто пригадує своє спортивне минуле. За словами зірки, вона зробила чимало висновків. А після того, як вирішила залишити змагання, їй взагалі довелося чи не наново пізнавати навколишній світ. На запитання одного з підписників, що було найважчим для спортсменки, вона відповіла:
"Майже все! Прилаштуватися до життя! Я нічого не знала, і не могла нічим займатися крім гімнастики. Не знала, як поводитися з чоловіками, навіть як відкрити банківський рахунок", — коментує спортсменка.
Тож сьогодні Різатдінова може поділитися висновками, які вважає корисними:
- Оточуватися себе людьми, які хочуть бачити тебе щасливою.
- Не боятися робити помилки
- У всіх свій власний шлях
- Це нормально іноді мати погані дні
- Доброта безкоштовна
Ганна Різатдінова має ідеальну фігуру та успішну кар'єру. Але, зізнається спортсменка, вона знає про невдачі в особистому життя з власного досвіду. Різатдінова розповіла, як хлопець не захотів з нею зустрічатися через її зовнішність.
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