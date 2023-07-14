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Не знала, як поводитися з чоловіками: Різатдінова розповіла про життя після великого спорту

14 липня 2023 17:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Не знала, як поводитися з чоловіками: Різатдінова розповіла про життя після великого спорту
Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська гімнастка Ганна Різатдінова поділилася з фоловерами відвертим зізнанням. Зірка розповіла, який їй дався перехід від великого спорту до звичайного життя.

Ганна зробила відповідний допис у своєму Instagram.

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Нічого не знала крім гімнастики

Ганна Різатдінова часто пригадує своє спортивне минуле. За словами зірки, вона зробила чимало висновків. А після того, як вирішила залишити змагання, їй взагалі довелося чи не наново пізнавати навколишній світ. На запитання одного з підписників, що було найважчим для спортсменки, вона відповіла:

 

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Майже все! Прилаштуватися до життя! Я нічого не знала, і не могла нічим займатися крім гімнастики. Не знала, як поводитися з чоловіками, навіть як відкрити банківський рахунок", — коментує спортсменка.

Тож сьогодні Різатдінова може поділитися висновками, які вважає корисними:

  • Оточуватися себе людьми, які хочуть бачити тебе щасливою.
  • Не боятися робити помилки
  • У всіх свій власний шлях
  • Це нормально іноді мати погані дні
  • Доброта безкоштовна

Ганна Різатдінова має ідеальну фігуру та успішну кар'єру. Але, зізнається спортсменка, вона знає про невдачі в особистому життя з власного досвіду. Різатдінова розповіла, як хлопець не захотів з нею зустрічатися через її зовнішність.

Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про слабкості.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина під час відпочинку "засвітила" фігуру у купальнику у Туреччині.

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