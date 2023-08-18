Горячая мамочка: Блейк Лайвли ошеломила фигурой в купальнике

Актриса Блейк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively/

Актриса Блейк Лайвли снялась в рекламе собственного бренда газированных напитков. Жена Райана Рейнольдса, полгода назад родившая четвертого ребенка, позировала в соблазнительной фотосессии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда снялась в кампании в ярком красном купальнике, позируя возле бассейна. Образ дополнил ярким макияжем.

"Я клиент номер один. Я уважаю конфиденциальность наших клиентов, поэтому не стану раскрывать, что Райан Рейнольдс является клиентом номер 2", — подписала фотосессию актриса.

Актриса Блейк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively/

Актриса Блейк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively/

Актриса Блейк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively/

Актриса Блейк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively/

Лайвли основала собственную компанию газированных напитков в 2021 году. В том же году она призналась, что не пьет алкольные напитки.

"Я знаю, что это странно слышать от жены известного производителя джина", — сказала она People, кивая на компанию своего мужа Райана Рейнольдса Aviation American Gin.

Лайвли рассказала, что назвала бренд в честь своего отца и его семьи.

"Когда я упорно работала, чтобы создать эту компанию, я хотела, чтобы любой успех был связан с именем, которое имело для него значение. Бетти звали его маму и сестру", — сказала актриса.

Мать четырех детей подняла волну возмущения после объявления о том, что ее бренд будет производить алкогольные напитки, несмотря на то, что она не пьет.

Негативная реакция возникла после того, как она поделилась промо-снимком, на котором демонстрирует новый набор напитков, с подписью: "Пить это не мое. Но перед вкусом трудно устоять".

Поклонники возмутились, а некоторые спросили: "Если ты не любишь пить...откуда ты знаешь, что вкус хороший?".

Другой сказал: "Я не пью, но ты должен".

Один фанат обвинил Блейк в "выкачивании денег", а другие сравнили ее с Дженнифер Лопес, имевшей подобную критику при запуске своего алкогольного бренда в этом году.

В 2018 году Лайвли утверждала, что является "потрясающим шейкером", несмотря на то, что не употребляет алкоголь.

Она также сказала People, что ей "не нравится влияние алкоголя" и что она чувствует себя лучше в трезвом состоянии.

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