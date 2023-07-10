Гарри Стайлс едва не потерял зрение на концерте в Вене: видео

Певец Гарри Стайлс. Фото: Google

Бывший участник популярной группы One Direction, певец Гарри Стайлс, выступает в Европе в рамках своего мирового турне. Концерт в столице Австрии 29-летний артист долго не забудет. Гарри едва не потерял зрение на шоу.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Безумные фанаты

Во время мирового турне поклонники не раз бросали разные предметы на сцену. И если это цветы или мягкие игрушки –—вопросов у менеджмента артиста не возникало. Но иногда фанаты швыряют в Стайлса тяжелые предметы, вроде телефонов.

Во время концерта в Вене Гарри шел за сцену, когда в него попал посторонний предмет. Артист не стал сдерживать эмоций: он крикнул, схватился рукой за лицо и наклонился, едва сдерживая боль.

Затем Гарри продолжил шоу. Менеджмент Стайлса пока еще не прокомментировал инцидент. Обычно после подобных ситуаций певцы обращаются к поклонникам с просьбой вести себя вежливо. Так Гарри уже поступал после концерта в Лос-Анджелесе, когда в него швырнули конфеты Skittles.

Напомним, ранее мы писали, что Гарри Стайлс остановил концерт из-за беременной фанатки, которая хотела в туалет. Также мы рассказывали, что Гарри Стайлс прямо на сцене исполнил отвратительную австралийскую традицию пить алкоголь из обуви.