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Гаррі Стайлс підтримав нову дівчину на світському заході: хто обраниця співака

11 серпня 2023 08:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гаррі Стайлс підтримав нову дівчину на світському заході: хто обраниця співака
Співак Гаррі Стайлс. Фото: Instagram/harrystyles
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Особисте життя 29-річного британського співака Гаррі Стайлса останнім часом активно обговорюють таблоїди. На тлі чуток романів з топмоделями, колишнього учасника гурту One Direction вже вкотре побачили разом з канадською акторкою Тейлор Рассел. І цього разу вони не приховували романтичних поглядів та обіймів.

Про це пише таблоїд Daily Mail. 

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Подробиці роману

Гаррі таємно відвідав прес вечір нової п’єси акторки "Ефект" у Національному театрі в Лондоні. Однолітка Стайлса не відривала від нього погляд та не раз за вечір клала руку на плече співака. Водночас мультиартист не  зважаючи на оточуючих, нахилявся до Тейлор та шепотів їх щось на вушко.

Гаррі Стайлс та Тейлор Рассел. Фото: Daily Mail

Гаррі познайомив канадку зі своїм другом, телеведучим Джеймсом Корденом і його дружиною Джулією Кері, які також були присутні на світському заході. Нещодавно вони також разом відпочивали у Греції.

Що відомо про Тейлор Рассел

Акторка народилась в липні 1994 року у північному Ванкувері (Канада). В неї два брати. За словами акторки у неї були проблеми з ідентичністю, і вона почувалася неприйнятою однолітками через колір шкіри. Її батько — виходець з Ямайки, а матір — біла. Зіштовхнувшись із фінансовими труднощами, її сім’я часто переїжджала, загалом шістнадцять разів кидаючи своє життя на корінь, щоб задовольнити професійні заняття її батька. 

Тейлор зіграла роль Джуді Робінсон у телесеріалі "Загублені в космосі", а також у фільмах "Смертельний лабіринт" та "Хвилі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Russell (@tayrussell)

Раніше ми писали, що музей мадам Тюссо представив одразу сім фігур Гаррі Стайлса. Також ми розповідали, що співак зупинив концерт через вагітну фанатку, яка хотіла до туалету.

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