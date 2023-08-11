Гарри Стайлс поддержал новую девушку на светском мероприятии: кто избранница певца

Певец Гарри Стайлс. Фото: Instagram/harrystyles

Личную жизнь 29-летнего британского певца Гарри Стайлса в последнее время активно обсуждают таблоиды. На фоне слухов романов с топ-моделями, бывшего участника группы One Direction в очередной раз увидели вместе с канадской актрисой Тейлор Рассел. И в этот раз они не скрывали романтических взглядов и объятий.

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

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Подробности романа

Гарри тайно посетил пресс вечер новой пьесы актрисы "Эффект" в Национальном театре в Лондоне. Сверстница Стайлса не отрывала от него взгляда и не раз за вечер клала руку на плечо певца. В то же время мультиартист, несмотря на окружающих, наклонялся к Тейлор и шептал их что-то на ушко.

Гарри Стайлс и Тейлор Рассел. Фото: Daily Mail

Гарри познакомил канадку со своим другом, телеведущим Джеймсом Корденом и его женой Джулией Кэри, также присутствовавшими на светском мероприятии. Недавно они вместе отдыхали в Греции.

Что известно о Тейлоре Расселе

Актриса родилась в июле 1994 года в северном Ванкувере (Канада). У нее два брата. По словам актрисы у нее были проблемы с идентичностью, и она чувствовала себя непринятой сверстниками из-за цвета кожи. Ее отец — выходец из Ямайки, а мать — белая. Столкнувшись с финансовыми трудностями, ее семья часто переезжала, шестнадцать раз бросая свою жизнь на корень, чтобы удовлетворить профессиональные занятия ее отца.

Тейлор сыграла роль Джуди Робинсон в телесериале "Потерянные в космосе", а также в фильмах "Смертельный лабиринт" и "Волны".

Ранее мы писали, что музей мадам Тюссо представил сразу семь фигур Гарри Стайлса. Также мы рассказывали, что певец остановил концерт из-за беременной фанатки, которая хотела в туалет.