Гарри Стайлз в перьях, блестках и боа: музей мадам Тюссо представил сразу семь фигур певца

Восковая фигура певца Гарри Стайлса в музее мадам Тюссо в Лондоне. Фото: instagram.com/madametussauds/

Музей мадам Тюссо представил семь новых восковых фигур певца Гарри Стайлса. Каждая из них привлекает внимание невероятными образами последних лет со знаковыми концертными костюмами и яркими гастрольными нарядами.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лондонский музей восковых фигур покажет Гарри Стайлса в зеленом костюме Gucci, который он носил на премьере фильма "Мой полицейский" на Международном кинофестивале в Торонто 2022 года.

Восковая фигура очень похожа на 29-летнего певца, и он изображен в изумрудно-зеленом двубортном пиджаке, украшенном атласной большой шпилькой с цветочным орнаментом.

Восковая фигура певца Гарри Стайлса в музее мадам Тюссо в Лондоне. Фото: instagram.com/madametussauds/

Восковая фигура певца Гарри Стайлса в музее мадам Тюссо в Лондоне. Фото: instagram.com/madametussauds/

Восковая фигура певца Гарри Стайлса в музее мадам Тюссо в Лондоне. Фото: instagram.com/madametussauds/

Восковая фигура певца Гарри Стайлса в музее мадам Тюссо в Лондоне. Фото: instagram.com/madametussauds/

Также появится Гарри в салатово-зеленых брюках, которые он носил, и с сумкой Gucci Bamboo 1947, которая продается за 2400 фунтов.

Некоторые другие образы в звездной линейке включают сверкающий радужный комбинезон с блестками, который он надевал на фестивале Coachella. Блестящий наряд сшил для него на заказ испанский дизайнер Артуро Обегеро примерно за 3000 фунтов стерлингов.

Стайлс имеет заслуженную репутацию специалиста в сфере моды, и, пожалуй, одним из его других запоминающихся образов является тот, когда он вышел на сцену с головы до пят в розовом на Coachella.

Музей мадам Тюссо позаботился о том, чтобы увековечить этот образ с металлическими розовыми брюками и эффектным пуховым пальто, оставили его жилет расстегнутым, чтобы продемонстрировать выдающуюся татуировку бабочки на торсе.

Но, пожалуй, самым смелым модным заявлением Гарри является его фирменный аксессуар боа из перьев, также изображенный на одной из восковых фигур.

Восковые фигуры Гарри присоединятся к другим фигурам в музее, включая копии Дэвида Боуи, Бекхэмов и короля Чарльза III.

С четверга, 27 июля, поклонники могут встретиться с восковой копией Гарри Сайлса на Бейкер-стрит.

Напомним, Гарри Стайлс остановил концерт из-за беременной фанатки, которая хотела в туалет.

Ранее Гарри Стайлс прямо на сцене исполнил отвратительную австралийскую традицию пить алкоголь из обуви.