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Воскова копія реперки Меган Ті Сталліон оселилася у музеї Мадам Тюссо

20 травня 2023 19:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Ті Сталліон: музеї Мадам Тюссо показав скульпутуру реперки
Реперка Меган Ті Сталліон. Фото: instagram.com/theestallion
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Воскова копія американської реперші Меган Ті Стальйон поповила лави експонатів музею Мадам Тюссо. На фото з музею зірка представила у зухвалому образі.

Фото експозції з'явилися у соцмережі Instagram.

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На знімках реперша позує у різних яскравих образах .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раніше реперша тимчасово припинила з'являтися на публіці через втому. До того ж нещодавно пограбували її будинок у Лос-Анджелесі.

Лауреатка Греммі та активістка

Меган Ті Стальйон – одна з найуспішніших сучасних хіп-хоп-артисток. Її мати, Голлі Томас, була відома у хіп-хоп-спільноті під псевдонімом Holly-Wood.

Вже у шістнадцять років Меган почала писати свої перші тексти. Коли Меган виповнився 21 рік, Голлі стала її менеджером. У соціальних мережах особливою популярністю користувалися її фрістайл-батли з чоловіками.

2016-го Меган випустила перший студійний сингл — Like a Stallion, а слідом за ним EP Make It Hot.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Співаці вдалося попрацювати з Chance the Rapper, Q-Tip, Іггі Азалія та Нікі Мінаж та багатьма іншими. У 2020 році вийшов трек, який отримав рекордну кількість переглядів: WAP, дует Меган та Карді Бі. У 2021-му Меган здобула три премії "Греммі", ставши першою реперкою XXI століття (після Лорін Хілл у 1999 році), яка виграла у категорії "Кращий новий виконавець".

Меган активно говорить і про права людини, особливо про проблему расизму і сексизму.

Нагадаємо, з нагоди коронації короля Карла ІІІ музей мадам Тюссо у Сіднеї (Австралія) представив воскові скульптури Чарльза ІІІ та деяких його родичів.

Меган Маркл та королеви-консорту Камілли працівники музею не показали. У соцмережах відразу ж почали висловлювати припущення, що це помста за принцесу Діану та відверті інтерв'ю Маркл.

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