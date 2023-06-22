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Гарри Стайлз остановил концерт из-за беременной фанатки, которая хотела в туалет

22 июня 2023 15:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гарри Стайлз остановил концерт из-за беременной фанатки, которая хотела в туалет
Певец Гарри Стайлз. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывший участник популярной группы One Direction, певец Гарри Стайлз, отыграл один из концертов в рамках своего международного тура в столице Уэльса, Кардиффе. 29-летний секс-символ остановил выступление из-за беременной поклонницы.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Будущая мама сначала привлекла внимание Стайлза в толпе, когда попросила помочь назвать ее будущего ребенка.

"Это большое давление, Сиан. Вы действительно не хотите, чтобы я сделал это", — ответил со сцены певец.

Не дождавшись ответа, поклонница сообщила, что она хочет в туалет. Гарри обратился к тысячам гостей концерта, и спросил у них разрешения отпустить Сиан в туалет и подождать ее, чтобы та не пропустила следующую песню.

Стайлз использовал незапланированный перерыв, чтобы пообщаться с другими посетителями концерта и прочесть их таблички. Когда Сиан вернулась на арену, Гарри начал скандировать: "Вот она идет, вот она идет".

@daydreamingnic

Harry говоря к толковому фану Sian о наименовании его детеныша и внушая его идти. #harrystyles #loveontour #loveontour2023 #concert

♬ original sound - nicola 🍒

Обладатель премии "Грэмми" помог беременной женщине выбрать между именами Стиви, Рейф, Харли и Калеб для будущего ребенка. После этого Стайлз попросил толпу услышать отклик. Имя Стиви вызвало больше всего шума. Видео стало вирусным в TikTok.

Напомним, ранее мы писали, что бывший футболист Дэвид Бекхэм вместе с 11-летней дочерью Харпер Севен оторвались на концерте Гарри Стайлза в Лондоне. Также мы рассказывали, что опасная болезнь заставила Робби Уильямса приостановить концерт.

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