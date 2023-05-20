Гаррі Стайлз закрутив роман з розкішною моделлю Victoria’s Secret
Співак Гаррі Стайлз знайшов нову дівчину. Обраницею артиста стала черговий янгол Victoria’s Secret.
Про це пише The Sun.
Кендіс Свейнпол багато років представляє відомий бренд. Зірка щороку дефілює подіумом підчас традиційного шоу марки спіднього.
Одна з найуспішніших моделей
"Гаррі — одна з найбільших зірок у музиці, тому не дивно, що моделі стають у чергу, щоб піти з ним на побачення. Кендіс Свейнпол одна з найуспішніших моделей бренду, тому Гаррі пощастить, якщо він підкорить її серце", — коментують друзі артиста роман з Кендіс, яка стала сьомою моделлю бренду, з якою приписують роман співакові.
До речі, Гаррі Стайлз вистував під час з шоу Victoria’s Secret у Шанхаї в 2017 році. Кендіс також була на тому показі.
Нагадаємо, артист розійшовся у березні з акторкою Олівією Вайлд.
Раніше Стайлзу приписували роман з такими моделями, як Кара Делевінь, Кендалл Дженнер, Надін Леопольд, Сара Сампао та Джорджиа Флауер.
Кендіс Свейнпол розійшлся з батьком своїх двох дітей моделлю Германом Ніколі у 2018 році.