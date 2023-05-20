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Гаррі Стайлз закрутив роман з розкішною моделлю Victoria’s Secret

20 травня 2023 20:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гаррі Стайлз закрутив роман з розкішною моделлю Victoria’s Secret
Співак Гаррі Стайлз. Фото: instagram.com/harrystyles
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Гаррі Стайлз знайшов нову дівчину. Обраницею артиста стала черговий янгол Victoria’s Secret.

Про це пише The Sun.

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Кендіс Свейнпол багато років представляє відомий бренд. Зірка щороку дефілює подіумом підчас традиційного шоу марки спіднього.

Одна з найуспішніших моделей

"Гаррі — одна з найбільших зірок у музиці, тому не дивно, що моделі стають у чергу, щоб піти з ним на побачення. Кендіс Свейнпол одна з найуспішніших моделей бренду, тому Гаррі пощастить, якщо він підкорить її серце", — коментують друзі артиста роман з Кендіс, яка стала сьомою моделлю бренду, з якою приписують роман співакові.

До речі, Гаррі Стайлз вистував під час з шоу Victoria’s Secret у Шанхаї в 2017 році. Кендіс також була на тому показі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, артист розійшовся у березні з акторкою Олівією Вайлд.

Раніше Стайлзу приписували роман з такими моделями, як Кара Делевінь, Кендалл Дженнер, Надін Леопольд, Сара Сампао та Джорджиа Флауер.

Кендіс Свейнпол розійшлся з батьком своїх двох дітей моделлю Германом Ніколі у 2018 році.

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