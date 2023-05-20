Гарри Стайлз закрутил роман с роскошной моделью Victoria's Secret
Певец Гарри Стайлз нашел новую девушку. Избранницей артиста стала очередной ангел Victoria's Secret.
Об этом пишет The Sun.
Кэндис Свейнпол много лет представляет известный бренд. Звезда ежегодно дефилирует по подиуму во время традиционного шоу марки нижнего белья.
Одна из самых успешных моделей
"Гарри - одна из самых больших звезд в музыке, поэтому не удивительно, что модели становятся в очередь, чтобы пойти с ним на свидание. Кэндис Свейнпол одна из самых успешных моделей бренда, поэтому Гарри повезет, если он покорит ее сердце", — комментируют друзья артиста роман с Кэндис, ставшей седьмой моделью бренда, с которой приписывают роман певцу.
Кстати, Гарри Стайлз выступал во время шоу Victoria's Secret в Шанхае в 2017 году. Кэндис тоже была на том показе.
Напомним, артист разошелся в марте с актрисой Оливией Уайлд.
Ранее Стайлзу приписывали роман с такими моделями как Кара Делевинь, Кендалл Дженнер, Надин Леопольд, Сара Сампао и Джорджиа Флауэр.
Кэндис Свейнпол разошёлся с отцом своих двоих детей моделью Германом Николи в 2018 году.