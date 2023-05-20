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Гарри Стайлз закрутил роман с роскошной моделью Victoria's Secret

20 мая 2023 20:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гарри Стайлз закрутил роман с роскошной моделью Victoria&#39;s Secret
Певец Гарри Стайлз. Фото: instagram.com/harrystyles
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Гарри Стайлз нашел новую девушку. Избранницей артиста стала очередной ангел Victoria's Secret.

Об этом пишет The Sun.

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Кэндис Свейнпол много лет представляет известный бренд. Звезда ежегодно дефилирует по подиуму во время традиционного шоу марки нижнего белья.

Одна из самых успешных моделей

"Гарри - одна из самых больших звезд в музыке, поэтому не удивительно, что модели становятся в очередь, чтобы пойти с ним на свидание. Кэндис Свейнпол одна из самых успешных моделей бренда, поэтому Гарри повезет, если он покорит ее сердце", — комментируют друзья артиста роман с Кэндис, ставшей седьмой моделью бренда, с которой приписывают роман певцу.

Кстати, Гарри Стайлз выступал во время шоу Victoria's Secret в Шанхае в 2017 году. Кэндис тоже была на том показе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, артист разошелся в марте с актрисой Оливией Уайлд.

Ранее Стайлзу приписывали роман с такими моделями как Кара Делевинь, Кендалл Дженнер, Надин Леопольд, Сара Сампао и Джорджиа Флауэр.

Кэндис Свейнпол разошёлся с отцом своих двоих детей моделью Германом Николи в 2018 году.

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