Модель Victoria's Secret Вінні Гарлоу влаштувала відверту фотосесію в пустелі

Винни Харлоу. Фото: Іnstagram.com/winnieharlow

Модель Винни Харлоу во всей красе продемонстрировала свою идеальную физическую форму. Звезда позировала обнаженной в пустыне для женского глянца.

Винни украсила страницы свежего издания Women's Health UK.

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Модель откровенно признается, поддерживать отличную физическую форму ей помогает отлаженный фитнес режим.

"Я чувствую себя более продуктивной, когда хожу в спортзал регулярно. Делаю много приседаний, пилатес и упражнения на пресс с мячом", — делится секретами стройности Харлоу.

Винни, у которой врожденное витилиго, рассказала, что многие годы ей отказывали в работе моделью из-за особенности ее кожи.

"Я своим примером могу придать уверенности тем, кто проходит трудный путь в жизни", — говорит модель и добавляет, что ей понадобилось время самой для того, чтобы научиться жить с витилиго и полюбить себя такой, как она есть.











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В 2016 году Винни стала первой моделью с витилиго, которая приняла участие в показе Victoria's Secret. После этого она сотрудничала со многими брендами и украсила не одну глянцевую обложку.

Напомним, певица Надя Дорофеева приняла участие в стильной фотосессии на улицах Нью-Йорка. Звезду сняла проживающий в США украинский фотограф Анастасия Лысенко.

Ранее американо-барбадосская певица Рианна, беременная вторым ребенком, отметила пятилетие собственного бренда одежды и нижнего белья Savage X Fenty. В честь юбилея артистка снялась полуобнаженной в новой фотосессии.