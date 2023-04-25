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Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике после скандала вокруг коронации: видео

25 апреля 2023 11:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике после скандала вокруг коронации: видео
Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл посетили баскетбольный матч в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Звездная пара впервые появилась на публике после того, как в сети и прессе активно обсуждали, будут ли они присутствовать на коронации Чарльза III в начале мая.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности

Во время матча между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Мемфис Гриззлис" принц Гарри и Меган Маркл смеялись и выглядели довольными, хотя раньше в сети ходили слухи, что у них проблемы в отношениях из-за многочисленных скандалов.

Когда звездную пару заметили на матче, их показали на большом экране: по традиции попадающие в объектив камеры должны поцеловаться. Впрочем, Гарри и Меган не стали этого делать.

Компанию герцогам Сассекским на баскетбольной игре составил юрист пары и их советник Рик Геноу. Он работает с Гарри и Меган еще со времен, когда они отказались от королевских обязанностей (начало 2020 года).

На матч Меган Маркл появилась в розовом костюме из пиджака и юбки и незаурядных челноках на каблуке.

Напомним, ранее мы писали, что на коронации Чарльза III принц Гарри будет сидеть в 10 рядах от семьи. Также мы рассказывали, что британский миллиардер и крестный отец принца Джорджа объявил о помолвке.

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