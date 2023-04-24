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Мільярдер і хрещений батько принца Джорджа оголосив про заручини: хто він

24 квітня 2023 16:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мільярдер і хрещений батько принца Джорджа оголосив про заручини: хто він
Сьомий герцог Вестмінстерський, підприємець Г'ю Ґросвенор та принц Джордж. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Член королівської родини, британський підприємець Г'ю Ґросвенор, заручився зі своєю дівчиною Олівією Генсон. Мільярдер, сьомий герцог Вестмінстерський, зробив їй пропозицію у сімейній резиденції Ітон-Голл після двох років стосунків.

Про це повідомляє видання The Sun. 

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Подробиці 

32-річний мільярдер, відомий у королівських колах як Г'югі, є хрещеником короля Чарльза III, близьким другом Кейт Міддлтон та принца Вільяма, а також хрещеним батьком їхнього старшого сина Джорджа.

"Герцог Вестмінстерський і міс Олівія Генсон із радістю оголосили про свої заручини. Члени обох сімей у захваті від цієї новини", — йдеться у заяві родини Ґросвенор. 

Статки нареченого

Весілля Г'ю та його коханої обіцяє стати по-справжньому королівською. Адже статки нареченого оцінюються в більш ніж 12 млрд доларів, що забезпечило йому 13-й рядок у рейтингу Sunday Times 2022 року. Г’ю, до речі, належить більше землі, ніж королю.

Багатство герцога забезпечує його спадкове володіння елітною родовою нерухомістю та землею сім'їҐросвенор (наприклад, райони центрального Лондона — Мейфер і Белгравія). Крім цього, сьомий герцог Вестмінстерський володіє інвестиціями у більш ніж 60 містах по всьому світу, включаючи частину Кремнієвої долини в Каліфорнії. 

Свій титул він успадкував 2016 року після смерті батька Джеральда Ґросвенора, шостого герцога Вестмінстерського.

Про наречену

Олівія навчалася в коледжі Мальборо, де і принцеса Євгенія, а пізніше вивчала іспанську та італійську мови в Дубліні. Зараз Генсон працює менеджером по роботі з клієнтами в компанії Belazu, що спеціалізується на харчових продуктах. Зі своїм зірковим бойфрендом, вона познайомилася через друзів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерти порахували, скільки коштує замок Балморал в Шотландії, в якому померла Єлизавета II. Також ми розповідали, що Чарльз III та Камілла завітають на арену "Євробачення-2023" у Ліверпулі та зустрінуться з фронтвумен  THE HARDKISS,  Юлією Саніною.

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