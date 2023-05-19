Гаррісон Форд отримав почесну "Золоту пальмову гілку" у Каннах

Актор Гаррісон Форд у Каннах. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

У Франції триває Каннський міжнародний кінофестиваль. На Лазурне узбережжя приїхав й 80-річний голлівудський актор Гаррісон Форд. Він не тільки презентував п’яту частину пригодницького фільму про Індіану Джонса, але й отримав спеціальну нагороду.

Про це йдеться у соцмережах кінофестивалю.

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Подробиці

Гаррісону Форду вручили "Золоту пальмову гілку" за загальні досягнення у житті та кіноіндустрії. Церемонія відбулася у великому театрі Люм'єр.

Під час нагородження на екрані продемонстрували відеоролик із нарізками із фільмів, у яких знімався Форд.

"Кажуть, перед смертю ваше життя проноситься перед очима. Я тільки що бачив, як все моє життя промайнуло переді мною", — сказав на сцені Гаррісон.

Актор Гаррісон Форд з дружиною в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актор Гаррісон Форд у Каннах. Фото: REUTERS/YARA NARDI

Також в Каннах відбулась прем’єра нового пригодницького бойовика "Індіана Джонс і реліквія долі". Основний сюжет стрічки відбувається 1967 року. Легендарний археолог та його хрещениця Гелена протистоять колишнім нацистам на чолі з Юргеном Воллером, яких США завербували для польоту в космос.

П’ята, і, найімовірніше, остання частина франшизи про Індіану Джонса за участі Форда, вийде у світовий кінопрокат 30 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з'явилися перші кадри нового трилеру режисера Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро в головних ролях. Також ми розповідали, що перший за три роки фільм з голлівудським актором Джонні Деппом зустріли семихвилинними оваціями у Каннах.