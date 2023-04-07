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Вийшов перший трейлер нового фільму про Індіану Джонса за участі 80-річного Форда

7 квітня 2023 19:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кадри з попередніх фільмів про Індіану Джонса. Фото: digitalspy.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На 76-му кінофестивалі у Каннах (Франція), який стартує 16 травня, пройде прем'єра не тільки першого за декілька років фільм з американським актором Джонні Деппом. Гості фестивалю побачать й довгоочікувану п’яту частину з франшизи "Індіана Джонс", головну роль в якій зіграв 80-річний Гаррісон Форд.

Кінокомпанії Lucasfilm опублікувала перший трейлер майбутнього фільму. 

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Вперше в історії франшизи режисером став не Стівен Спілберг, а Джеймс Менголд, який відомий за фільмами "Логан" та "Переступити межу". В це складно повірити, але попередня четверта частина про Індіану Джонса, "Королівство кришталевого черепа", вийшла на екрани 15 років тому.

Події нового фільму відбуваються 1969 року в розпал космічних перегонів. Головного героя турбує той факт, що уряд США залучив колишніх нацистів, щоб перемогти Радянський Союз у змаганні за політ у космос. Тим часом співробітник NASA і колишній прихильник Гітлера, який брав участь у програмі висадки на Місяць, хоче зробити світ кращим — тільки так, як він вважає за потрібне.

У цьому йому допомагатимуть інші віддані нацисти, ролі яких виконали Томас Кречман ("Піаніст", "Операція "Валькірія", "Месники: Ера Альтрона") і Бойд Холбрук ("Нарко", "Пісочна людина", "Логан"). Тим часом на боці Джонса будуть його хрещена дочка Хелена Шоу, а також персонажі Антоніо Бандераса і Тобі Джонса.

В українських кінотеатрах п’яту частину пригод Індіана Джонса, якого виконав 80-річний Гаррісон Форд, можна побачити з 29 червня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що сцену зомбі-поцілунку з серіалу The Last of Us номіновано на премію MTV Movie&TV. Також ми розповідали, що стримінгова платформа Netflix покаже популярний український серіал про козаків.

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