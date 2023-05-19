Харрисон Форд получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Актер Харрисон Форд в Каннах. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Во Франции проходит Каннский международный кинофестиваль. На Лазурное побережье приехал и 80-летний голливудский актер Харрисон Форд. Он не только презентовал пятую часть приключенческого фильма об Индиане Джонсе, но и получил специальную награду.

Об этом сообщается в соцсетях кинофестиваля.

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Харрисону Форду вручили "Золотую пальмовую ветвь" за общие достижения в жизни и киноиндустрии. Церемония прошла в большом театре Люмьер.

Во время награждения на экране продемонстрировали видеоролик с вырезками из фильмов, в которых снимался Форд.

"Говорят, перед смертью ваша жизнь проносится перед глазами. Я только что видел, как вся моя жизнь пронеслась передо мной", — сказал на сцене Харрисон.

Актер Харрисон Форд с супругой в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актер Харрисон Форд в Каннах. Фото: REUTERS/YARA NARDI

Также в Каннах состоялась премьера нового приключенческого боевика "Индиана Джонс и реликвия судьбы". Основной сюжет фильма происходит в 1967 году. Легендарный археолог и его крестница Хелена противостоят бывшим нацистам во главе с Юргеном Уоллером, которых США завербовали для полета в космос.

Пятая, и, скорее всего, последняя часть франшизы об Индиане Джонсе с участием Форда, выйдет в мировой кинопрокат 30 июня.

Напомним, ранее мы писали, что появились первые кадры нового триллера режиссера Мартина Скорсезе из Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с голливудским актером Джонни Деппом встретили семиминутными овациями в Каннах.