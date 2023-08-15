Геллі Беррі з дорослою донькою та коханим влаштувала Барбі-вечірку
Акторка Геллі Беррі опублікувала кілька фотографій в стилі Барбі. Зірка на тематичній вечірці відсвяткувала свій день народження.
Фото красуня запостила в Instagram.
Геллі Беррі показала дорослу доньку
Актриса "Жінки-кішки" продемонструвала рожевий наряд Барбі, та позувала зі своїм хлопцем Ван Хантом, і дочкою Нахлою Аріелою Обрі.
"Моє міні-я (але вже не така міні) і мій VanO перенесли мене у світ Барбі на мій день народження! Я маю дозволити моїй внутрішній Барбі злетіти", — написала зірка.
У своєму дописі Беррі також поділилася кількома знімками своєї доньки-підлітка в атласній міні-сукні з квітковим принтом і об’ємною фатиновою спідницею.
Беррі також є матір'ю 10-річного сина Масео-Роберта Мартінеса, якого виховує зі своїм колишнім чоловіком Олів'є Мартінесом.
Нагадаємо, Геллі Беррі виграла десятирічну битву за аліменти.
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