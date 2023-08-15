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Геллі Беррі з дорослою донькою та коханим влаштувала Барбі-вечірку

15 серпня 2023 08:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Геллі Беррі з дорослою донькою та коханим влаштувала Барбі-вечірку
Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Геллі Беррі опублікувала кілька фотографій в стилі Барбі. Зірка на тематичній вечірці відсвяткувала свій день народження.

Фото красуня запостила в Instagram.

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Актриса "Жінки-кішки" продемонструвала рожевий наряд Барбі, та позувала зі своїм хлопцем Ван Хантом, і дочкою Нахлою Аріелою Обрі.

 

Акторка Геллі Беррі влаштувала вечірку в стилі Барбі. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Акторка Геллі Беррі з донькою влаштувала вечірку в стилі Барбі. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Акторка Геллі Беррі влаштувала вечірку в стилі Барбі. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Акторка Геллі Беррі влаштувала вечірку в стилі Барбі. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Наречений Геллі Беррі з її дочкою. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Наречений Голлі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Акторка Геллі Беррі з донькою влаштувала вечірку в стилі Барбі. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Донька Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/

"Моє міні-я (але вже не така міні) і мій VanO перенесли мене у світ Барбі на мій день народження! Я маю дозволити моїй внутрішній Барбі злетіти", — написала зірка.

У своєму дописі Беррі також поділилася кількома знімками своєї доньки-підлітка в атласній міні-сукні з квітковим принтом і об’ємною фатиновою спідницею.

Беррі також є матір'ю 10-річного сина Масео-Роберта Мартінеса, якого виховує зі своїм колишнім чоловіком Олів'є Мартінесом.

Нагадаємо, Геллі Беррі виграла десятирічну битву за аліменти.

Раніше Емілі Ратаковські змінила імідж.

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