Хелли Берри со взрослой дочерью и любимым устроила Барби-вечеринку.

Хэлли Берри со взрослой дочерью и любимым устроила Барби-вечеринку
Актриса Хэлли Берри опубликовала несколько фотографий в стиле Барби. Звезда на тематической вечеринке отпраздновала свой день рождения.
Фото красавица запостила в Instagram.
Хэлли Берри показала взрослую дочь
Актриса "Женщины-кошки" продемонстрировала розовый наряд Барби, позировав со своим парнем Ван Хантом, и дочерью Налой Ариэлой Обри.
"Мое мини-я (но уже не такая мини) и мой VanO перенесли меня в мир Барби на мой день рождения! Я должна позволить моей внутренней Барби взлететь", — написала звезда.
В своем сообщении Берри также поделилась несколькими снимками своей дочери-подростка в атласном мини-платье с цветочным принтом и объёмной фатиновой юбкой.
Берри также является матерью 10-летнего сына Масео-Роберта Мартинеса, воспитывая его со своим бывшим мужем Оливье Мартинесом.
Напомним, Хэлли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты.
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