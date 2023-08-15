Хелли Берри со взрослой дочерью и любимым устроила Барби-вечеринку.

Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Хэлли Берри опубликовала несколько фотографий в стиле Барби. Звезда на тематической вечеринке отпраздновала свой день рождения.

Фото красавица запостила в Instagram.

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Актриса "Женщины-кошки" продемонстрировала розовый наряд Барби, позировав со своим парнем Ван Хантом, и дочерью Налой Ариэлой Обри.

Актриса Хэлли Берри устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Хэлли Берри с дочерью устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Хэлли Берри устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Хэлли Берри устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

Жених Хэлли Берри с ее дочерью. Фото: instagram.com/halleberry/

Жених Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Хэлли Берри с дочерью устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

Дочь Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

"Мое мини-я (но уже не такая мини) и мой VanO перенесли меня в мир Барби на мой день рождения! Я должна позволить моей внутренней Барби взлететь", — написала звезда.

В своем сообщении Берри также поделилась несколькими снимками своей дочери-подростка в атласном мини-платье с цветочным принтом и объёмной фатиновой юбкой.

Берри также является матерью 10-летнего сына Масео-Роберта Мартинеса, воспитывая его со своим бывшим мужем Оливье Мартинесом.

Напомним, Хэлли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты.

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