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Хэлли Берри со взрослой дочерью и любимым устроила Барби-вечеринку

15 августа 2023 08:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Хелли Берри со взрослой дочерью и любимым устроила Барби-вечеринку.
Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Хэлли Берри опубликовала несколько фотографий в стиле Барби. Звезда на тематической вечеринке отпраздновала свой день рождения.

Фото красавица запостила в Instagram.

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Актриса "Женщины-кошки" продемонстрировала розовый наряд Барби, позировав со своим парнем Ван Хантом, и дочерью Налой Ариэлой Обри.

 

Актриса Хэлли Берри устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хэлли Берри с дочерью устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хэлли Берри устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хэлли Берри устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Жених Хэлли Берри с ее дочерью. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Жених Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хэлли Берри с дочерью устроила вечеринку в стиле Барби. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Дочь Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

"Мое мини-я (но уже не такая мини) и мой VanO перенесли меня в мир Барби на мой день рождения! Я должна позволить моей внутренней Барби взлететь", — написала звезда.

В своем сообщении Берри также поделилась несколькими снимками своей дочери-подростка в атласном мини-платье с цветочным принтом и объёмной фатиновой юбкой.

Берри также является матерью 10-летнего сына Масео-Роберта Мартинеса, воспитывая его со своим бывшим мужем Оливье Мартинесом.

Напомним, Хэлли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты.

Ранее Эмили Ратаковски сменила имидж.

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