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Герої Marvel стали новою колекцією бренду Swarovksi: фотопідбірка та шалений прайс

12 квітня 2023 12:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Герої Marvel стали новою колекцією бренду Swarovksi: фотопідбірка та шалений прайс
Колаборація всесвітньовідомих брендів Marvel та Swarovksi. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська компанія Marvel та австрійський бренд Swarovksi об’єдналися для колекції ювелірних виробів і товарів для дому, на які творців надихнули супергерої. У лінійці обмеженого випуску такі персонажі як Чорна Пантера, Людина-павук та інші, перетворились на чудові намиста з підвісками, золоті браслети та огранені статуетки.

Новини.LIVE покаже колекцію та розкаже, які ціни на ювелірні вироби. 

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Колекція з 15 предметів є доступнішою, ніж типові пропозиції Swarovski, за ціною від 85 до 250 доларів. Однак деякі з дорожчих предметів включають намисто "Чорна пантера", що складається з ланцюжка, покритого рутенієм, і підвіски, прикрашеної кристалами (950 доларів), а також вишукану огранену зі скла фігурку Халка з 578 гранями (700 доларів).

Головними предметами колекції є дві лімітовані випущені фігурки Капітана Марвела та Людини-павука, прикрашені кристалами, які коштують 10000 і 23000 доларів відповідно.

Один долар дорівнює 36.95 грн

Marvel Spider-Man pendant. Ціна — 185 доларів. Фото: Swarovski
Marvel Spider-Man bracelet. Ціна — 175 доларів. Фото: Swarovski
Marvel Black Panther necklace. Ціна — 950 доларів. Фото: Swarovski
Marvel Captain Marvel ring. Ціна — 175 доларів. Фото: Swarovski
Marvel Iron Man pendant and brooch. Ціна — 250 доларів. Фото: Swarovski
Marvel Captain Marvel Limited Edition. Ціна — 10000 доларів. Фото: Swarovski
Marvel Hulk. Ціна — 700 доларів. Фото: Swarovski
Marvel Spider-Man Limited EditionLarge. Ціна — 23000 доларів. Фото: Swarovski

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку Marvel, голлівудського актора Джеремі Реннер, який ледь вижив після нещасного випадку, помітили з тростиною біля телестудії. Також ми розповідали, що канадський актор Кіану Рівз зізнався, якого персонажа Marvel він завжди мріяв зіграти.

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