Герои Marvel стали новой коллекцией бренда Swarovksi: фотоподборка и безумный прайс
Американская компания Marvel и австрийский бренд Swarovksi объединились для коллекции ювелирных изделий и товаров для дома, на которые создателей вдохновили супергерои. В линейке ограниченного выпуска такие персонажи как Черная Пантера, Человек-паук и другие превратились в великолепные бусы с подвесками, золотые браслеты и ограненные статуэтки.
Новини.LIVE покажет коллекцию и расскажет, какие цены на ювелирные изделия.
Коллекция из 15 предметов доступнее, чем типичные предложения Swarovski, по цене от 85 до 250 долларов. Однако некоторые из более дорогих предметов включают ожерелье "Черная пантера", состоящее из цепочки, покрытой рутением, и подвески, украшенной кристаллами (950 долларов), а также изысканную ограненную из стекла фигурку Халка с 578 гранями (700 долларов).
Главными предметами коллекции являются две лимитированные фигурки Капитана Марвела и Человека-паука, украшенные кристаллами, которые стоят 10000 и 23000 долларов соответственно.
Один доллар равен 36.95 грн
Напомним, ранее мы писали, что звезду Marvel, голливудского актера Джереми Реннер, едва выжившего после несчастного случая, заметили с тростью у телестудии. Также мы рассказывали, что канадский актер Киану Ривз признался, какого персонажа Marvel он всегда мечтал сыграть.