Герцог Сессекский Гарри не может посетить отца без предварительной записи, – The Telegraph
Теперь принц Гарри должен заранее предупреждать, если он хочет встретиться со своим отцом королем или остановиться в каком-нибудь из дворцов. Это стало известно после того, как герцогу было отказано в комнате Виндзорского дворца в этом месяце.
Об этом пишет The Telegraph.
Только по официальному запросу
39-летний герцог Сассекский в этом месяце был в Лондоне. Он прилетел на вручение наград WellChild и планировал остановиться в Виндзоре, в то время как его отец Чарльз находился в Балморале по случаю годовщины смерти королевы.
Однако ему было отказано остановиться во дворце потому, что недвижимость якобы не была доступна в это время.
Сообщалось, что Букингемский дворец также отказал герцогу и предупредил, что в следующий раз ему придется подать "официальный запрос", чтобы встретиться с королем Чарльзом или остановиться в одном из дворцов. Знал ли о намерениях Гарри остановиться в королевских владениях его отец – неизвестно.
Следующий визит герцога в Великобританию запланирован на январь и ему будет позволено остаться в Виндзоре при "соответствующем предупреждении".
На этот раз принц Гарри остался в отеле и ездил в Виндзор только ради того, чтобы посетить место покоя королевы в часовне Святого Георгия.
Кстати, это был первый визит герцога в Великобританию после того, как его и Меган выселили из коттеджа Фрогмор, оставив их фактически "бездомными" в Великобритании.
Напомним, Новости. Live недавно рассказывали, что парамедикиня "Тайра" поделилась впечатлениями от Гарри. Меган же Маркл перестала "бороться" за патентование своей торговой марки.