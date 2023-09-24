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Герцог Сессекский Гарри не может посетить отца без предварительной записи, – The Telegraph

24 сентября 2023 12:42
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Герцог Сессекский Гарри не может посетить отца без предварительной записи
Герцог Сессекский Гарри
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Теперь принц Гарри должен заранее предупреждать, если он хочет встретиться со своим отцом королем или остановиться в каком-нибудь из дворцов. Это стало известно после того, как герцогу было отказано в комнате Виндзорского дворца в этом месяце.

Об этом пишет The Telegraph.

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39-летний герцог Сассекский в этом месяце был в Лондоне. Он прилетел на вручение наград WellChild и планировал остановиться в Виндзоре, в то время как его отец Чарльз находился в Балморале по случаю годовщины смерти королевы.

Однако ему было отказано остановиться во дворце потому, что недвижимость якобы не была доступна в это время.

 

Виндзорский дворец. Фото: Shutterstock

Сообщалось, что Букингемский дворец также отказал герцогу и предупредил, что в следующий раз ему придется подать "официальный запрос", чтобы встретиться с королем Чарльзом или остановиться в одном из дворцов. Знал ли о намерениях Гарри остановиться в королевских владениях его отец – неизвестно.

Следующий визит герцога в Великобританию запланирован на январь и ему будет позволено остаться в Виндзоре при "соответствующем предупреждении".

На этот раз принц Гарри остался в отеле и ездил в Виндзор только ради того, чтобы посетить место покоя королевы в часовне Святого Георгия.

 

принц гарри
Гарри выходит из часовни Святого Георгия в Виндзорском замке в годовщину смерти королефы. Фото: Daily Mail

Кстати, это был первый визит герцога в Великобританию после того, как его и Меган выселили из коттеджа Фрогмор, оставив их фактически "бездомными" в Великобритании.

Напомним, Новости. Live недавно рассказывали, что парамедикиня "Тайра" поделилась впечатлениями от Гарри. Меган же Маркл перестала "бороться" за патентование своей торговой марки.

 

 

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